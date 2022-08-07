https://arabic.sputniknews.com/20220807/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستدافع-عن-الفلبين-إذا-تعرضت-لهجوم-في-بحر-الصين-الجنوبي-1066120580.html

بلينكن: الولايات المتحدة ستدافع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي

بلينكن: الولايات المتحدة ستدافع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للفلبين، أن الولايات المتحدة ستدافع عنها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مدى... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T16:07+0000

2022-08-07T16:07+0000

2022-08-07T16:07+0000

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في اجتماعات في مانيلا هيمنت عليها المناقشات حول التوترات الأمريكية الصينية المتأججة بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال بلينكن يوم السبت، إن اتفاقية دفاع منذ 70 عاما مع الفلبين كانت "صلبة".وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي: "إن هجوما مسلحا على القوات المسلحة الفلبينية والسفن العامة والطائرات سيتطلب التزامات دفاعية متبادلة للولايات المتحدة بموجب تلك المعاهدة. الفلبين صديق وشريك وحليف لا يمكن الاستغناء عنه"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".كان بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يقابل الرئيس الجديد فرديناند ماركوس جونيور، نجل الرجل القوي الراحل الذي ساعدته واشنطن على الفرار إلى المنفى في هاواي خلال انتفاضة "سلطة الشعب" عام 1986 التي أنهت حكمه الذي استمر عقدين.في تصريحات افتتاحية لبلينكن، سعى ماركوس إلى التقليل من حدة التصعيد الدبلوماسي حول تايوان، وقال إنه يعتقد أن رحلة بيلوسي "لم تزد حدة" الوضع الذي كان بالفعل متقلبا. وأضاف: "لقد كنا على هذا المستوى لفترة طويلة، لكننا اعتدنا نوعا ما على الفكرة".تعد الفلبين نقطة ارتكاز للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ويواجه ماركوس تحديا صعبا في موازنة العلاقات بين القوتين الرئيسيتين. كما سيواجه ضغوطا داخلية للوقوف في وجه بكين في بحر الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.اهتزت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين بسبب مبادرات السلف رودريجو دوتيرتي تجاه الصين وخطابه الشهير المناهض للولايات المتحدة وتهديداته بتقليل العلاقات العسكرية بينهما.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/الفلبين-تفكر-في-استخدام-نظام-المراسلة-المالية-الروسي--1064071315.html

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