عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستدافع-عن-الفلبين-إذا-تعرضت-لهجوم-في-بحر-الصين-الجنوبي-1066120580.html
بلينكن: الولايات المتحدة ستدافع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي
بلينكن: الولايات المتحدة ستدافع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للفلبين، أن الولايات المتحدة ستدافع عنها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مدى... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:07+0000
2022-08-07T16:07+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الفلبين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101444/18/1014441889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24cb8b1c908d1aa2c66c2ea77d8eb63f.jpg
في اجتماعات في مانيلا هيمنت عليها المناقشات حول التوترات الأمريكية الصينية المتأججة بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال بلينكن يوم السبت، إن اتفاقية دفاع منذ 70 عاما مع الفلبين كانت "صلبة".وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي: "إن هجوما مسلحا على القوات المسلحة الفلبينية والسفن العامة والطائرات سيتطلب التزامات دفاعية متبادلة للولايات المتحدة بموجب تلك المعاهدة. الفلبين صديق وشريك وحليف لا يمكن الاستغناء عنه"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".كان بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يقابل الرئيس الجديد فرديناند ماركوس جونيور، نجل الرجل القوي الراحل الذي ساعدته واشنطن على الفرار إلى المنفى في هاواي خلال انتفاضة "سلطة الشعب" عام 1986 التي أنهت حكمه الذي استمر عقدين.في تصريحات افتتاحية لبلينكن، سعى ماركوس إلى التقليل من حدة التصعيد الدبلوماسي حول تايوان، وقال إنه يعتقد أن رحلة بيلوسي "لم تزد حدة" الوضع الذي كان بالفعل متقلبا. وأضاف: "لقد كنا على هذا المستوى لفترة طويلة، لكننا اعتدنا نوعا ما على الفكرة".تعد الفلبين نقطة ارتكاز للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ويواجه ماركوس تحديا صعبا في موازنة العلاقات بين القوتين الرئيسيتين. كما سيواجه ضغوطا داخلية للوقوف في وجه بكين في بحر الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.اهتزت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين بسبب مبادرات السلف رودريجو دوتيرتي تجاه الصين وخطابه الشهير المناهض للولايات المتحدة وتهديداته بتقليل العلاقات العسكرية بينهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الفلبين-تفكر-في-استخدام-نظام-المراسلة-المالية-الروسي--1064071315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101444/18/1014441889_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1775c88d35512fe61ba7a2c9095bd3d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين

بلينكن: الولايات المتحدة ستدافع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي

16:07 GMT 07.08.2022
© AP Photo / Bao Xuelinالفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي
الفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Bao Xuelin
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للفلبين، أن الولايات المتحدة ستدافع عنها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك.
في اجتماعات في مانيلا هيمنت عليها المناقشات حول التوترات الأمريكية الصينية المتأججة بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال بلينكن يوم السبت، إن اتفاقية دفاع منذ 70 عاما مع الفلبين كانت "صلبة".
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي: "إن هجوما مسلحا على القوات المسلحة الفلبينية والسفن العامة والطائرات سيتطلب التزامات دفاعية متبادلة للولايات المتحدة بموجب تلك المعاهدة. الفلبين صديق وشريك وحليف لا يمكن الاستغناء عنه"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
كان بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يقابل الرئيس الجديد فرديناند ماركوس جونيور، نجل الرجل القوي الراحل الذي ساعدته واشنطن على الفرار إلى المنفى في هاواي خلال انتفاضة "سلطة الشعب" عام 1986 التي أنهت حكمه الذي استمر عقدين.
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الفلبين تفكر في استخدام نظام المراسلة المالية الروسي
23 يونيو, 02:58 GMT
في تصريحات افتتاحية لبلينكن، سعى ماركوس إلى التقليل من حدة التصعيد الدبلوماسي حول تايوان، وقال إنه يعتقد أن رحلة بيلوسي "لم تزد حدة" الوضع الذي كان بالفعل متقلبا. وأضاف: "لقد كنا على هذا المستوى لفترة طويلة، لكننا اعتدنا نوعا ما على الفكرة".
تعد الفلبين نقطة ارتكاز للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ويواجه ماركوس تحديا صعبا في موازنة العلاقات بين القوتين الرئيسيتين. كما سيواجه ضغوطا داخلية للوقوف في وجه بكين في بحر الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.
اهتزت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين بسبب مبادرات السلف رودريجو دوتيرتي تجاه الصين وخطابه الشهير المناهض للولايات المتحدة وتهديداته بتقليل العلاقات العسكرية بينهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала