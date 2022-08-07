https://arabic.sputniknews.com/20220807/تجدد-اقتحام-المستوطنين-للمسجد-الأقصى-بحماية-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1066109876.html
تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي... فيديو
تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي... فيديو
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:12+0000
2022-08-07T13:12+0000
2022-08-07T13:12+0000
العالم العربي
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى، بعد ظهر اليوم، بحراسة أو حماية من قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين.وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".وأضافت المصادر أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من 50 مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك.يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت منذ الليلة الماضية، المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى المبارك من "روكفلر وادي الجوز وباب الاسباط ورأس العامود ووادي حلوة"، كما منعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي... فيديو
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي.
وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن مئات من المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى، بعد ظهر اليوم، بحراسة أو حماية من قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى
من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلي، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.
وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".
وأضافت المصادر أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من 50 مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك.
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية
أغلقت منذ الليلة الماضية، المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى المبارك من "روكفلر وادي الجوز وباب الاسباط ورأس العامود ووادي حلوة"، كما منعت الشبان من دخول المسجد الاقصى المبارك، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.