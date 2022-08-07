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https://arabic.sputniknews.com/20220807/تسجيل-12-وفاة-على-الأقل-إثر-تفشي-الكوليرا-في-مقاطعة-جاوزان-الأفغانية-1066106764.html
تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا في مقاطعة جاوزان الأفغانية
تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا في مقاطعة جاوزان الأفغانية
تم تسجيل 12 وفاة على الأقل من ما يزيد عن 18 ألف إصابة سجلت إثر تفشي مرض الكوليرا منذ منتصف يونيو/حزيران في مقاطعة جاوزان شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤول صحي... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:36+0000
2022-08-07T12:39+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
الكوليرا
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وذكر عبد الغني سميم، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بالمقاطعة، للصحفيين أن "إجمالي 18 ألف شخص أصيبوا بالكوليرا بسبب استخدامهم مياه ملوثة وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية"، وفقا لوكالة "شينخوا".وأقامت السلطات المحلية التي تحصل على دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 5 فرق استجابة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة في المقاطعة، بحسب المسؤول.وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-وفاة-31-طفلا-وإصابة-نحو-4-آلاف-آخرين-بوباء-الكوليرا-في-أفغانستان-1065312078.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, الكوليرا

تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا في مقاطعة جاوزان الأفغانية

12:36 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / Hoshang Hashimi امرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
امرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Hoshang Hashimi
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تم تسجيل 12 وفاة على الأقل من ما يزيد عن 18 ألف إصابة سجلت إثر تفشي مرض الكوليرا منذ منتصف يونيو/حزيران في مقاطعة جاوزان شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤول صحي في المقاطعة اليوم الأحد.
وذكر عبد الغني سميم، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بالمقاطعة، للصحفيين أن "إجمالي 18 ألف شخص أصيبوا بالكوليرا بسبب استخدامهم مياه ملوثة وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية"، وفقا لوكالة "شينخوا".
وأقامت السلطات المحلية التي تحصل على دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 5 فرق استجابة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة في المقاطعة، بحسب المسؤول.
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مصدر: وفاة 31 طفلا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين بوباء الكوليرا في أفغانستان
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وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.
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