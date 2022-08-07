https://arabic.sputniknews.com/20220807/تسجيل-12-وفاة-على-الأقل-إثر-تفشي-الكوليرا-في-مقاطعة-جاوزان-الأفغانية-1066106764.html

تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا في مقاطعة جاوزان الأفغانية

تسجيل 12 وفاة على الأقل إثر تفشي الكوليرا في مقاطعة جاوزان الأفغانية

تم تسجيل 12 وفاة على الأقل من ما يزيد عن 18 ألف إصابة سجلت إثر تفشي مرض الكوليرا منذ منتصف يونيو/حزيران في مقاطعة جاوزان شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤول صحي... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T12:36+0000

2022-08-07T12:36+0000

2022-08-07T12:39+0000

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أخبار أفغانستان اليوم

الكوليرا

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وذكر عبد الغني سميم، القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بالمقاطعة، للصحفيين أن "إجمالي 18 ألف شخص أصيبوا بالكوليرا بسبب استخدامهم مياه ملوثة وضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية"، وفقا لوكالة "شينخوا".وأقامت السلطات المحلية التي تحصل على دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 5 فرق استجابة للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة في المقاطعة، بحسب المسؤول.وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-وفاة-31-طفلا-وإصابة-نحو-4-آلاف-آخرين-بوباء-الكوليرا-في-أفغانستان-1065312078.html

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