عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-نسهم-في-التوجه-الاقتصادي-للدولة-باستحداث-فروع-إنتاجية-جديدة-1066099496.html
رئيس أركان الجيش الجزائري: نسهم في التوجه الاقتصادي للدولة باستحداث فروع إنتاجية جديدة
رئيس أركان الجيش الجزائري: نسهم في التوجه الاقتصادي للدولة باستحداث فروع إنتاجية جديدة
أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجيش في الجزائر يسهم في التوجه الاقتصادي للدولة عن طريق استحداث وحدات إنتاجية جديدة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:46+0000
2022-08-07T09:46+0000
الجزائر
أخبار الجيش الجزائري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1049342113_0:93:1805:1108_1920x0_80_0_0_8b2dbd61bf2a2115898de21b2ec598a3.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، أكد شنقريحة أن النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز، تحتاج إلى تضافر الجهود.ولفت إلى أن هناك سعي من الجيش الجزائري "لتجسيد هذا التوجه"، لافتا إلى أنه قام بذلك عن طريق "خلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش الإنتاجية، باستحداث فروع إنتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش الوطني الشعبي وضمان التمويل الذاتي لمؤسساتنا الأخرى".وعبّر شنقريحة عن سعادته الكبيرة بالإشراف على تدشين "وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش وهي وحدة تحييد الذخيرة".وأكد رئيس الأركان الجزائري أن تلك الوحدة سوف "تشكل لبنة أخرى من لبنات نسيجنا الصناعي الطموح والواعد".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/رسائل-للداخل-والخارج-الجيش-الجزائري-ينظم-استعراضا-هو-الأضخم-منذ-الاستقلال-1064540031.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1049342113_103:0:1703:1200_1920x0_80_0_0_4c24bc7ea840bcbf85d97e61781f6f07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار الجيش الجزائري

رئيس أركان الجيش الجزائري: نسهم في التوجه الاقتصادي للدولة باستحداث فروع إنتاجية جديدة

09:46 GMT 07.08.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجيش في الجزائر يسهم في التوجه الاقتصادي للدولة عن طريق استحداث وحدات إنتاجية جديدة.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، أكد شنقريحة أن النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز، تحتاج إلى تضافر الجهود.
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
رسائل للداخل والخارج... الجيش الجزائري ينظم استعراضا هو الأضخم منذ الاستقلال
2 يوليو, 13:13 GMT
ولفت إلى أن هناك سعي من الجيش الجزائري "لتجسيد هذا التوجه"، لافتا إلى أنه قام بذلك عن طريق "خلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش الإنتاجية، باستحداث فروع إنتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش الوطني الشعبي وضمان التمويل الذاتي لمؤسساتنا الأخرى".

تصريحات رئيس الأركان الجزائري جاءت خلال تدشينه، أمس السبت، وحدة تحييد الذخيرة في الناحية العسكرية الأولى في الجلفة.

وعبّر شنقريحة عن سعادته الكبيرة بالإشراف على تدشين "وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش وهي وحدة تحييد الذخيرة".
وأكد رئيس الأركان الجزائري أن تلك الوحدة سوف "تشكل لبنة أخرى من لبنات نسيجنا الصناعي الطموح والواعد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала