https://arabic.sputniknews.com/20220807/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-نسهم-في-التوجه-الاقتصادي-للدولة-باستحداث-فروع-إنتاجية-جديدة-1066099496.html
رئيس أركان الجيش الجزائري: نسهم في التوجه الاقتصادي للدولة باستحداث فروع إنتاجية جديدة
رئيس أركان الجيش الجزائري: نسهم في التوجه الاقتصادي للدولة باستحداث فروع إنتاجية جديدة
أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجيش في الجزائر يسهم في التوجه الاقتصادي للدولة عن طريق استحداث وحدات إنتاجية جديدة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:46+0000
2022-08-07T09:46+0000
2022-08-07T09:46+0000
الجزائر
أخبار الجيش الجزائري
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، أكد شنقريحة أن النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز، تحتاج إلى تضافر الجهود.ولفت إلى أن هناك سعي من الجيش الجزائري "لتجسيد هذا التوجه"، لافتا إلى أنه قام بذلك عن طريق "خلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش الإنتاجية، باستحداث فروع إنتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش الوطني الشعبي وضمان التمويل الذاتي لمؤسساتنا الأخرى".وعبّر شنقريحة عن سعادته الكبيرة بالإشراف على تدشين "وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش وهي وحدة تحييد الذخيرة".وأكد رئيس الأركان الجزائري أن تلك الوحدة سوف "تشكل لبنة أخرى من لبنات نسيجنا الصناعي الطموح والواعد".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/رسائل-للداخل-والخارج-الجيش-الجزائري-ينظم-استعراضا-هو-الأضخم-منذ-الاستقلال-1064540031.html
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الجزائر, أخبار الجيش الجزائري
رئيس أركان الجيش الجزائري: نسهم في التوجه الاقتصادي للدولة باستحداث فروع إنتاجية جديدة
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أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجيش في الجزائر يسهم في التوجه الاقتصادي للدولة عن طريق استحداث وحدات إنتاجية جديدة.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، أكد شنقريحة أن النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز، تحتاج إلى تضافر الجهود.
ولفت إلى أن هناك سعي من الجيش الجزائري "لتجسيد هذا التوجه
"، لافتا إلى أنه قام بذلك عن طريق "خلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش الإنتاجية، باستحداث فروع إنتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش الوطني الشعبي وضمان التمويل الذاتي لمؤسساتنا الأخرى".
تصريحات رئيس الأركان الجزائري جاءت خلال تدشينه، أمس السبت، وحدة تحييد الذخيرة في الناحية العسكرية الأولى في الجلفة.
وعبّر شنقريحة عن سعادته الكبيرة بالإشراف على تدشين "وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش وهي وحدة تحييد الذخيرة".
وأكد رئيس الأركان الجزائري أن تلك الوحدة سوف "تشكل لبنة أخرى
من لبنات نسيجنا الصناعي الطموح والواعد".