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صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب للمرة الثانية خلال التصعيد الحالي... فيديو
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب للمرة الثانية خلال التصعيد الحالي... فيديو
دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع موجة التصعيد الحالية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T17:00+0000
2022-08-07T17:00+0000
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وبثت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو تُسمع فيه صافرات الإنذار وهي تدوي في أرجاء المدينة، فيما يفر الإسرائيليون الذين تواجدوا على أحد الشواطئ تجاه الملاجئ المحصنة.ودعت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المواطنين للبقاء في الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية والتجارية والمركز المالي لإسرائيل وتضم مقرات حكومية مثل مقر وزارة الدفاع ومؤسسات وسفارات.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مدن وسط إسرائيل بينها تل أبيب واللد وبئر يعقوب وحولون وبات يام والرملة وريشون لتسيون.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قالت قناة "كان" إنه تم إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن، وصل 750 صاروخا منها إلى الأراضي الإسرائيلية".وأوضحت القناة أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 95% من الصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل.وخلال الساعات الأخيرة، ووسط الحديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.وقالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بجروح طفيفة في مستوطنة "سدوت هنيغف" شرق غزة من شظايا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة منزله.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مدينة-تل-أبيب-للمرة-الأولى-خلال-المواجهة-الحالية-1066077145.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب للمرة الثانية خلال التصعيد الحالي... فيديو

17:00 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahanaمواطنون إسرائيليون يلعبون كرة القدم على شاطئ البحر في مدينة تل-أبيب، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية أنه لم تعد هناك حاجة للكمامات للوقاية من "كوفيد-19" في الخارج، 19 أبريل 2021
مواطنون إسرائيليون يلعبون كرة القدم على شاطئ البحر في مدينة تل-أبيب، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية أنه لم تعد هناك حاجة للكمامات للوقاية من كوفيد-19 في الخارج، 19 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
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دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع موجة التصعيد الحالية.
وبثت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو تُسمع فيه صافرات الإنذار وهي تدوي في أرجاء المدينة، فيما يفر الإسرائيليون الذين تواجدوا على أحد الشواطئ تجاه الملاجئ المحصنة.
ودعت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المواطنين للبقاء في الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.
وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية والتجارية والمركز المالي لإسرائيل وتضم مقرات حكومية مثل مقر وزارة الدفاع ومؤسسات وسفارات.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مدن وسط إسرائيل بينها تل أبيب واللد وبئر يعقوب وحولون وبات يام والرملة وريشون لتسيون.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قالت قناة "كان" إنه تم إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن، وصل 750 صاروخا منها إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأوضحت القناة أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 95% من الصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
أمس, 15:17 GMT
وخلال الساعات الأخيرة، ووسط الحديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بجروح طفيفة في مستوطنة "سدوت هنيغف" شرق غزة من شظايا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة منزله.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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