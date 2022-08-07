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عرب إسرائيل يهتفون "الله أكبر" مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب... فيديو
عرب إسرائيل يهتفون "الله أكبر" مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب... فيديو
هتف عرب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، بعبارات ابتهاج بينها "الله أكبر" خلال دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بعد قصفها بصواريخ من قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T20:05+0000
2022-08-07T20:15+0000
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ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو مع تعليق: "مواطنون عرب في يافا (مدينة مختلطة يسكنها عرب ويهود) يصفقون ويطلقون هتافات "الله أكبر" وقت دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ على تل أبيب".وكان عدد من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل) قد نظموا وقفة في المدينة احتجاجا على العملية العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.وأطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في غزة اليوم صواريخ على منطقة تل أبيب- يافا.ودوت صافرات الإنذار اليوم للمرة الثانية في تل أبيب وشوهد مصطافون إسرائيليون يغادرون الشاطئ ويهرعون إلى الملاجئ للاحتماء داخلها.كما اعترضت منظمة "القبة الحديدية" الإسرائيلية صاروخا فوق مطار ابن غوريون الدولي، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-تعترض-صواريخ-أطلقت-من-غزة-فوق-مطار-ابن-غوريون-فيديو-1066126515.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة

عرب إسرائيل يهتفون "الله أكبر" مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب... فيديو

20:05 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
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هتف عرب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، بعبارات ابتهاج بينها "الله أكبر" خلال دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بعد قصفها بصواريخ من قطاع غزة.
ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو مع تعليق: "مواطنون عرب في يافا (مدينة مختلطة يسكنها عرب ويهود) يصفقون ويطلقون هتافات "الله أكبر" وقت دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ على تل أبيب".
وكان عدد من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل) قد نظموا وقفة في المدينة احتجاجا على العملية العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.
وأطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في غزة اليوم صواريخ على منطقة تل أبيب- يافا.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من غزة فوق مطار "ابن غوريون"... فيديو
18:14 GMT
ودوت صافرات الإنذار اليوم للمرة الثانية في تل أبيب وشوهد مصطافون إسرائيليون يغادرون الشاطئ ويهرعون إلى الملاجئ للاحتماء داخلها.
كما اعترضت منظمة "القبة الحديدية" الإسرائيلية صاروخا فوق مطار ابن غوريون الدولي، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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