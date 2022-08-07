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عرب إسرائيل يهتفون "الله أكبر" مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب... فيديو
عرب إسرائيل يهتفون "الله أكبر" مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب... فيديو
هتف عرب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، بعبارات ابتهاج بينها "الله أكبر" خلال دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بعد قصفها بصواريخ من قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
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ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو مع تعليق: "مواطنون عرب في يافا (مدينة مختلطة يسكنها عرب ويهود) يصفقون ويطلقون هتافات "الله أكبر" وقت دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ على تل أبيب".وكان عدد من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل) قد نظموا وقفة في المدينة احتجاجا على العملية العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.وأطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في غزة اليوم صواريخ على منطقة تل أبيب- يافا.ودوت صافرات الإنذار اليوم للمرة الثانية في تل أبيب وشوهد مصطافون إسرائيليون يغادرون الشاطئ ويهرعون إلى الملاجئ للاحتماء داخلها.كما اعترضت منظمة "القبة الحديدية" الإسرائيلية صاروخا فوق مطار ابن غوريون الدولي، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-تعترض-صواريخ-أطلقت-من-غزة-فوق-مطار-ابن-غوريون-فيديو-1066126515.html
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عرب إسرائيل يهتفون "الله أكبر" مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب... فيديو
20:05 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
هتف عرب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، بعبارات ابتهاج بينها "الله أكبر" خلال دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بعد قصفها بصواريخ من قطاع غزة.
ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو مع تعليق: "مواطنون عرب في يافا (مدينة مختلطة يسكنها عرب ويهود) يصفقون ويطلقون هتافات "الله أكبر" وقت دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ على تل أبيب".
وكان عدد من فلسطيني 48 (عرب إسرائيل) قد نظموا وقفة في المدينة احتجاجا على العملية العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.
وأطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في غزة اليوم صواريخ على منطقة تل أبيب- يافا.
ودوت صافرات الإنذار اليوم للمرة الثانية في تل أبيب
وشوهد مصطافون إسرائيليون يغادرون الشاطئ ويهرعون إلى الملاجئ للاحتماء داخلها.
كما اعترضت منظمة "القبة الحديدية" الإسرائيلية صاروخا فوق مطار ابن غوريون
الدولي، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.