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قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها
قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها
سجلت قناة السويس المصرية أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها، بعبور 89 سفنية من ‏الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.‏ 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:17+0000
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وأشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي، أمس السبت، أن "عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن".وأكد ربيع أن "معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا".وشدد رئيس هيئة قناة السويس أن "الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، ورفع كفاءتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة، التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم".يأتي هذا بعدما سجلت قناة السويس، خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بلغت 704 ملايين دولار، وفق معطيات رسمية.وبحسب المعطيات سجلت قناة السويس في يوليو، أعلى معدل عبور شهري في تاريخها بلغ 2103 سفينة، مقارنة بعبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من عام 2021، بزيادة قدرها 25.9%.كما سجلت القناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها بلغت القناة 125.1 مليون طن، مقارنة بـ 105.8 مليون طن خلال يوليو من العام الماضي بزيادة بلغت 18.2%.وسجلت عائدات قناة السويس، أعلى إيراد شهري بلغ 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 32.4 %، بحسب البيان.وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، فإن التقارير الملاحية لشهر يوليو 2022، كشفت "طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/704-ملايين-دولار-قناة-السويس-تسجل-أعلى-إيراد-شهري-في-تاريخها-1065896169.html
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قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها

12:17 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / -حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021
© AFP 2022 / -
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سجلت قناة السويس المصرية أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخها، بعبور 89 سفنية من ‏الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.‏
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي، أمس السبت، أن "عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن".
وأكد ربيع أن "معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا".
وشدد رئيس هيئة قناة السويس أن "الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، ورفع كفاءتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة، التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم".
الاحتفال بذكر مرور 150 سنة على افتتاح قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
704 ملايين دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها
2 أغسطس, 11:20 GMT
يأتي هذا بعدما سجلت قناة السويس، خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بلغت 704 ملايين دولار، وفق معطيات رسمية.
وبحسب المعطيات سجلت قناة السويس في يوليو، أعلى معدل عبور شهري في تاريخها بلغ 2103 سفينة، مقارنة بعبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من عام 2021، بزيادة قدرها 25.9%.
كما سجلت القناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها بلغت القناة 125.1 مليون طن، مقارنة بـ 105.8 مليون طن خلال يوليو من العام الماضي بزيادة بلغت 18.2%.
وسجلت عائدات قناة السويس، أعلى إيراد شهري بلغ 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 32.4 %، بحسب البيان.
وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، فإن التقارير الملاحية لشهر يوليو 2022، كشفت "طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي".
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