https://arabic.sputniknews.com/20220807/قناة-عبرية-تعثر-التوصل-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-والجهاد-الإسلامي-في-غزة-1066125238.html
قناة عبرية: تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل "والجهاد الإسلامي" في غزة
قناة عبرية: تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل "والجهاد الإسلامي" في غزة
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بتعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T17:20+0000
2022-08-07T17:20+0000
2022-08-07T17:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضافت القناة: "لم تحقق الجهاد الإسلامي أي إنجاز وهي تبحث عن ذلك بشتى الطرق، لذلك جاءت الرشقات الصاروخية المكثفة للجنوب و(منطقة) غوش دان".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.من جانبها، قالت شبكة "الجزيرة" القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد أفادت بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
قناة عبرية: تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل "والجهاد الإسلامي" في غزة
17:20 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 17:32 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأحد، بتعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وأضافت القناة: "لم تحقق الجهاد الإسلامي أي إنجاز وهي تبحث عن ذلك بشتى الطرق، لذلك جاءت الرشقات الصاروخية المكثفة للجنوب و(منطقة) غوش دان".
وتابعت "من الصعب حاليا أن تدخل حركة الجهاد الإسلامي في اتفاق لوقف إطلاق النار".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".
فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب
.
من جانبها، قالت شبكة "الجزيرة" القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.
وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد أفادت بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
إن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها.