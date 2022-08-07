https://arabic.sputniknews.com/20220807/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-المستوى-ليس-من-المؤكد-أن-يكون-هناك-وقف-لإطلاق-النار-1066113419.html

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: ليس من المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: ليس من المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إنه ليس من المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وذلك تعقيبا على تقارير حول قرب الإعلان عن... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T14:24+0000

2022-08-07T14:24+0000

2022-08-07T14:24+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته، قوله: "ليس من المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".مع ذلك، أكد المسؤول أن الاتصالات حول وقف إطلاق النار تواصل التقدم، لكنها لم تنته بعد ولا يوجد اتفاق نهائي حتى اللحظة.وكانت تقارير إسرائيلية أفادت بأن إسرائيل والفلسطينيين قد وافقوا على وقف إطلاق نار سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 20:00 أو 22:00 مساء اليوم بتوقيت إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقل موقع "واللا" العبري أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، رونين بار، أوصى خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) مساء أمس، بإنهاء العملية العسكرية ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة على الفور، مشيرا إلى أنها حققت أهدافها.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس السبت، أن بلاده تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة.وأكد أن مصر حريصة على نزع فتيل أي أزمة، وهذا ما تفعله فيما يخص قطاع غزة.يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها "سرايا القدس" الذراع العسكري للحركة بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/إعلام-إسرائيل-وافقت-على-اقتراح-مصر-لوقف-إطلاق-النار-لكن-حركة-الجهاد-الإسلامي-رفضته-1066110452.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, إسرائيل, أخبار قطاع غزة