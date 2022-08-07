https://arabic.sputniknews.com/20220807/رئيس-بلدية-القدس-السابق-يحتمي-بالأرض-بعد-سماع-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-صور-1066113005.html

رئيس بلدية القدس السابق يحتمي بالأرض بعد سماع صافرات الإنذار في غلاف غزة... صور

رئيس بلدية القدس السابق يحتمي بالأرض بعد سماع صافرات الإنذار في غلاف غزة... صور

تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، اليوم الأحد، صورا لنير بركات، رئيس بلدية القدس السابق، وهو يحتمي بالأرض بعد سماعه صافرات الإنذار في غلاف غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T14:12+0000

2022-08-07T14:12+0000

2022-08-07T14:12+0000

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ونشرت آنا بارسكي، الإعلامية والصحفية في صحيفة "معاريف" العبرية، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن عضو الكنيست، نير بركات، احتمى بالأرض بعد سماعه صافرات الإنذار خلال جولة تفقدية له في مستوطنات غلاف غزة.وأوضحت الإعلامية الإسرائيلية أن نير بركات، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، بقيادة بنيامين نتنياهو، قد قام بجولة في بعض مستوطنات غلاف غزة، وفور سماعه صوت صافرات الإنذار "رقد" على الأرض محتميا بها من قذائف وصواريخ المقاومة الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم