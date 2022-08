https://arabic.sputniknews.com/20220807/3-مشروبات-قد-تؤدي-إلى-شيخوخة-دماغك-بشكل-أسرع-1066135062.html

3 مشروبات قد تؤدي إلى شيخوخة دماغك بشكل أسرع

من الطبيعي أن يشيخ دماغك بمرور الوقت، تماما مثل باقي جسدك. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي ونمط حياتك أيضا على معدل تقدم دماغك في العمر. قد تؤدي بعض... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

الصحة

منوعات

كما هو الحال مع معظم خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة، فإن الاعتدال هو المفتاح؛ لا يجب أن تحرم نفسك طوال الوقت، ولكن عندما تقوم باختيارات سيئة بشكل معتاد، يمكن أن تصبح الأمور مشبوهة. لذا، فإن تناول الأطعمة أو المشروبات المحملة بالسكر بين الحين والآخر لن يؤدي إلى شيخوخة الدماغ المبكرة، ولكن استهلاك السكر المضاف بكميات كبيرة بانتظام قد يساهم في مضاعفات بعقلك وصحتك المعرفية، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.1. المشروبات الغازية تسرع من شيخوخة دماغكوجدت دراسة نشرت عام 2017 في Alzheimer's & Dementia أن المشروبات الغازية كانت مرتبطة بتقدم شيخوخة الدماغ بشكل سريع وأن المشاركين الذين تناولوا مشروبا غازيا واحدا على الأقل كل يوم عانوا من حالات أعلى من انخفاض حجم الدماغ.كما أن المشاركين الذين شربوا المشروبات الغازية بانتظام كانت لديهم ذاكرة "عرضية" أضعف - أي تذكر الذاكرة على المدى الطويل للأحداث الماضية.كان لدى العديد من هؤلاء المشاركين أيضا أحجام أصغر من الحُصين، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن الكثير من الذاكرة ووظائف التعلم.يتناقص حجم الحصين بشكل طبيعي مع تقدم العمر، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر قد يسرع هذه العملية.2. يمكن لمشروبات الدايت الغازية أن تزيد من عمر دماغك أيضابعد القراءة عن التأثيرات التي قد تحدثها شرب المشروبات الغازية على عملية شيخوخة دماغك، قد يكون رد فعل أمعائك هو افتراض أن مشروبات الدايت الغازية هي خيار أفضل. لسوء الحظ وجدت الأبحاث أيضا علاقة بين تلك المشروبات وصحة الدماغ.وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Stroke أن المشاركين الذين تناولوا واحدا من مشروبات الدايت الغازية يوميا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو خرف بثلاث مرات تقريبا.3. قد يؤثر الكحول على عقلك - حتى في حالة الاعتدالالإفراط في تناول الكحوليات - أمر يتفق الجميع على أنه يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة الدماغ. لكن ما هو مطروح للنقاش هو ما إذا كان تناول الكحول باعتدال يمكن أن يؤثر على إدراكك أيضا من عدمه.البحث الحالي متضارب. يشرب بعض الأشخاص الأطول عمرا في العالم، والذين يقيمون في ما يُعرف بالمناطق الزرقاء، كأسا من النبيذ الأحمر بانتظام ويُعرفون بعدم وجود حالات إصابة بمرض الزهايمر أو الخرف تقريبا.لكن الأبحاث الحديثة من عام 2022 تظهر أن مشروبا واحدا أو مشروبين في اليوم قد يؤثر سلبا على عقلك.وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nature، وجد أن شرب حتى كميات معتدلة من الكحول يؤدي إلى تقلص المادة البيضاء والرمادية، وهي أجزاء من الدماغ مسؤولة عن الوظائف الإدراكية المختلفة.

