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https://arabic.sputniknews.com/20220808/السيسي-لرئيس-وزراء-إسرائيل-البناء-على-التهدئة-الحالية-في-غزة-ضروري-لمنع-التوترات-1066179098.html
السيسي لرئيس وزراء إسرائيل: البناء على التهدئة الحالية في غزة ضروري لمنع التوترات
السيسي لرئيس وزراء إسرائيل: البناء على التهدئة الحالية في غزة ضروري لمنع التوترات
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه من الضروري أن يتم البناء على التهدئة الحالية في غزة وقطع الطرق أمام أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T20:42+0000
2022-08-08T20:42+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين.ونشرت الرئاسة المصرية بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه لابيد بالسيسي، موضحة أن الأخير أشار إلى أن "مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة يمكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة".كما أكد السيسي ضرورة "اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، منذ مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات، وذلك بعد دعوة مصرية لوقف إطلاق النار.وخلال المواجهة اغتالت إسرائيل عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما تعرضت مناطق جنوب ووسط إسرائيل للقصف بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/محلل-حالة-هدوء-حذر-في-غزة-وتخوفات-من-خداع-إسرائيل-وخرقها-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1066157509.html
https://arabic.sputniknews.com/20220808/بعد-ساعات-من-توقف-المواجهات-إلى-أي-مدى-يمكن-أن-تصمد-هدنة-غزة-بين-إسرائيل-والمقاومة؟-1066160745.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

السيسي لرئيس وزراء إسرائيل: البناء على التهدئة الحالية في غزة ضروري لمنع التوترات

20:42 GMT 08.08.2022
© AP Photo / Fatima Shbairأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Fatima Shbair
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه من الضروري أن يتم البناء على التهدئة الحالية في غزة وقطع الطرق أمام أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بالقطاع.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين.
ونشرت الرئاسة المصرية بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه لابيد بالسيسي، موضحة أن الأخير أشار إلى أن "مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة يمكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة".
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
محلل: حالة هدوء حذر في غزة وتخوفات من خداع إسرائيل وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار
12:11 GMT
كما أكد السيسي ضرورة "اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
قوات الأمن الإسرائيلية تحمي المستوطنين أثناء زيارتهم الحرم القدسي في ذكرى خراب الهيكل، 7 أغسطس/ آب 2022، وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين نشطاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
بعد ساعات من توقف المواجهات... إلى أي مدى يمكن أن تصمد هدنة غزة بين إسرائيل والمقاومة؟
13:37 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، منذ مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات، وذلك بعد دعوة مصرية لوقف إطلاق النار.
وخلال المواجهة اغتالت إسرائيل عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما تعرضت مناطق جنوب ووسط إسرائيل للقصف بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
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