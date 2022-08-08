https://arabic.sputniknews.com/20220808/أردوغان-المسجد-الأقصى-القبلة-الأولى-للمسلمين-هو-خط-أحمر-بالنسبة-لنا-1066168691.html

أردوغان: المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين وهو "خط أحمر" بالنسبة لنا

أردوغان: المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين وهو "خط أحمر" بالنسبة لنا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه "يعلن بكل وضوح أن المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو "خط أحمر" بالنسبة إلى بلاده". 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T15:55+0000

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2022-08-08T15:56+0000

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وشدد أن "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة"، وفقا لبيان له على "تويتر".وتابع: "ونعرب دائما في اتصالاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين عن مدى حساسية قضية القدس بالنسبة لنا وعن مدى الأهمية التي توليها تركيا لحل الدولتين، وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية في فلسطين، على أعلى مستوى".كما أكد الرئيس التركي أنه "أبدى موقفا واضحا في وجه الاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية منذ أيام وتستهدف غزة والمدنيين العزّل في غزة".وندد بمقتل الأطفال الصغار الذين لا يزالون في المهد، مؤكدا أنه "ليس هناك أي ذريعة يمكن قبولها فيما يتعلق بهذا الأمر".وكانت إسرائيل سمحت للمستوطنين، أمس الأحد، باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، الحصيلة النهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من آل النباهين و 4 أقرباء من آل نجم 2 أشقاء من آل النيرب".

https://arabic.sputniknews.com/20220807/إيران-صمت-المجتمع-الدولي-حيال-مواجهة-جرائم-الصهاينة-هو-أمر-مؤسف-1066100550.html

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