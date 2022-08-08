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https://arabic.sputniknews.com/20220808/أردوغان-المسجد-الأقصى-القبلة-الأولى-للمسلمين-هو-خط-أحمر-بالنسبة-لنا-1066168691.html
أردوغان: المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين وهو "خط أحمر" بالنسبة لنا
أردوغان: المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين وهو "خط أحمر" بالنسبة لنا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه "يعلن بكل وضوح أن المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو "خط أحمر" بالنسبة إلى بلاده". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T15:55+0000
2022-08-08T15:56+0000
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وشدد أن "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة"، وفقا لبيان له على "تويتر".وتابع: "ونعرب دائما في اتصالاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين عن مدى حساسية قضية القدس بالنسبة لنا وعن مدى الأهمية التي توليها تركيا لحل الدولتين، وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية في فلسطين، على أعلى مستوى".كما أكد الرئيس التركي أنه "أبدى موقفا واضحا في وجه الاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية منذ أيام وتستهدف غزة والمدنيين العزّل في غزة".وندد بمقتل الأطفال الصغار الذين لا يزالون في المهد، مؤكدا أنه "ليس هناك أي ذريعة يمكن قبولها فيما يتعلق بهذا الأمر".وكانت إسرائيل سمحت للمستوطنين، أمس الأحد، باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، الحصيلة النهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من آل النباهين و 4 أقرباء من آل نجم 2 أشقاء من آل النيرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220807/إيران-صمت-المجتمع-الدولي-حيال-مواجهة-جرائم-الصهاينة-هو-أمر-مؤسف-1066100550.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين وهو "خط أحمر" بالنسبة لنا

15:55 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 08.08.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه "يعلن بكل وضوح أن المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو "خط أحمر" بالنسبة إلى بلاده".
وشدد أن "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة"، وفقا لبيان له على "تويتر".
وأضاف موضحا: "نحن نستثمر العلاقات التي أعدناها إلى مسارها الطبيعي مع إسرائيل لمصالح بلدنا، وفي نفس الوقت من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح أشقائنا الفلسطينيين".
وتابع: "ونعرب دائما في اتصالاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين عن مدى حساسية قضية القدس بالنسبة لنا وعن مدى الأهمية التي توليها تركيا لحل الدولتين، وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية في فلسطين، على أعلى مستوى".
كما أكد الرئيس التركي أنه "أبدى موقفا واضحا في وجه الاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية منذ أيام وتستهدف غزة والمدنيين العزّل في غزة".
وندد بمقتل الأطفال الصغار الذين لا يزالون في المهد، مؤكدا أنه "ليس هناك أي ذريعة يمكن قبولها فيما يتعلق بهذا الأمر".
وكانت إسرائيل سمحت للمستوطنين، أمس الأحد، باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند الساعة 11:30 من مساء اليوم، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
إيران: صمت المجتمع الدولي حيال مواجهة جرائم الصهاينة هو أمر مؤسف
أمس, 10:09 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، الحصيلة النهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من آل النباهين و 4 أقرباء من آل نجم 2 أشقاء من آل النيرب".
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