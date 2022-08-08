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https://arabic.sputniknews.com/20220808/-مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-العدوان-على-غزة-غير-مبرر-وغرضه-كان-الانتخابات-الإسرائيلية-المقبلة-1066178269.html
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: العدوان على غزة غير مبرر وغرضه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: العدوان على غزة غير مبرر وغرضه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
أكد مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن "ما تسميه إسرائيل الحق في الأمن، بات رخصة لقتل الفلسطينيين". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T20:04+0000
2022-08-08T20:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال منصور، في إفادة أمام مجلس الأمن، إن "ما تسميه إسرائيل بالحق في الأمن بات رخصة للقتل، وينبغي سحب هذه الرخصة"، مؤكدا أن "العدوان الإسرائيلي على غزة غير مبرر وسببه الأساسي هو الانتخابات الإسرائيلية المقبلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف: "هناك أمران لا يتغيران في السياسية الإسرائيلية بغض النظر عن الحكومة، هما ضرب غزة والاستمرار في توسيع المستوطنات"، متابعا: "هذا العدوان غير مبرر وسببه الأساسي هو الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والحصول على أصوات المتطرفين".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وغزة-1066136315.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: العدوان على غزة غير مبرر وغرضه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

20:04 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 20:09 GMT 08.08.2022)
© AP Photo / Mark Lennihanممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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أكد مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن "ما تسميه إسرائيل الحق في الأمن، بات رخصة لقتل الفلسطينيين".
وقال منصور، في إفادة أمام مجلس الأمن، إن "ما تسميه إسرائيل بالحق في الأمن بات رخصة للقتل، وينبغي سحب هذه الرخصة"، مؤكدا أن "العدوان الإسرائيلي على غزة غير مبرر وسببه الأساسي هو الانتخابات الإسرائيلية المقبلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة
02:03 GMT
وأضاف: "هناك أمران لا يتغيران في السياسية الإسرائيلية بغض النظر عن الحكومة، هما ضرب غزة والاستمرار في توسيع المستوطنات"، متابعا: "هذا العدوان غير مبرر وسببه الأساسي هو الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والحصول على أصوات المتطرفين".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
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