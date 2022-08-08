https://arabic.sputniknews.com/20220808/بكين-عن-دعم-أكثر-من-170-دولة-مبدأ-الصين-الواحدة-أغلبية-ساحقة-مقابل-أمريكا-وأتباعها-القلائل-1066167462.html

بكين عن دعم أكثر من 170 دولة مبدأ "الصين الواحدة": أغلبية ساحقة مقابل أمريكا وأتباعها القلائل

بكين عن دعم أكثر من 170 دولة مبدأ "الصين الواحدة": أغلبية ساحقة مقابل أمريكا وأتباعها القلائل

أشادت الصين، اليوم الاثنين، بدعم أكثر من 170 دولة حول العالم لمبدأ "الصين الواحدة"، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي،... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T15:19+0000

2022-08-08T15:19+0000

2022-08-08T15:19+0000

الصين

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

العالم

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية: "لقد أعربت أكثر من 170 دولة عن دعمها القوي لجهود الصين لدعم السيادة ومبدأ "الصين الواحدة"، معتبرا أن تلك الدول "تشكل الأغلبية الساحقة مقابل أمريكا وأتباعها القلائل".وأشار وانغ كذلك إلى أن "أمريكا كانت تسير في المسار الخطأ للانحراف عن مبدأ "الصين الواحدة"، ولكنها تتهم الصين بتصعيد الموقف، وهذا هو منطق العصابات المحض".واعتبر أن "الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين ضد زيارة نانسي بيلوسي ليست فقط خطوة ضرورية لدعم سيادتها وسلامة أراضيها، لكنها أيضا خطوة مشروعة لحماية القواعد الأساسية في العلاقات الدولية والنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية".وأردف: "ردا على استفزازات أمريكا بشأن مسألة تايوان نقول بحزم "لا" لهيمنة أمريكا والتنمر".وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، مواصلة تنفيذ المناورات حول تايوان، لافتة إلى أن أولوية التدريب تركز على العمليات المشتركة لمكافحة الغواصات والإنزالات البحرية.وقالت قيادة المنطقة الشرقية، في بيان عبر موقع "وي تشات"، في 8 أغسطس/ آب الجاري: "تواصل المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الحوض البحري والمجال الجوي حول جزيرة تايوان (الصين)، الأولوية الأساسية تركز على تنظيم عمليات مشتركة لمكافحة الغواصات والعمليات البحرية الهجومية".وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.وانطلقت هذه المناورات، يوم 4 أغسطس في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، وكان من المفترض أن تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم أمس، غير أنه تقرر استمرارها، اليوم الاثنين.وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس؛ وأصبحت أبرز المسؤولين الأميركيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.

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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم