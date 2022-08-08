https://arabic.sputniknews.com/20220808/دب-قطبي-يهاجم-امرأة-في-النرويج-1066178649.html
دب قطبي يهاجم امرأة في النرويج
دب قطبي يهاجم امرأة في النرويج
هاجم دب قطبي امرأة فرنسية في إحدى الجزر النرويجية النائية مما أدى إلى إصابتها بجروح. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T20:30+0000
2022-08-08T20:30+0000
2022-08-08T20:31+0000
منوعات
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وقالت السلطات النرويجية إن الحادث وقع في جزر سفالبارد في النرويج، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين.ولفتت الشبكة إلى أن المرأة هي سائحة فرنسية وأن الجروح التي أصيبت بها جراء هجوم الدب القطبي لا تهدد حياتها.وأوضحت أن السلطات في النرويج تمكنت من قتل الدب القطبي الذي هاجم السيدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
دب قطبي يهاجم امرأة في النرويج
20:30 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
هاجم دب قطبي امرأة فرنسية في إحدى الجزر النرويجية النائية مما أدى إلى إصابتها بجروح.
وقالت السلطات النرويجية إن الحادث وقع في جزر سفالبارد في النرويج، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين.
ولفتت الشبكة إلى أن المرأة هي سائحة فرنسية وأن الجروح التي أصيبت بها جراء هجوم الدب
القطبي لا تهدد حياتها.
وأوضحت أن السلطات في النرويج تمكنت من قتل الدب القطبي
الذي هاجم السيدة.