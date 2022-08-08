عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220808/دب-قطبي-يهاجم-امرأة-في-النرويج-1066178649.html
دب قطبي يهاجم امرأة في النرويج
دب قطبي يهاجم امرأة في النرويج
هاجم دب قطبي امرأة فرنسية في إحدى الجزر النرويجية النائية مما أدى إلى إصابتها بجروح. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T20:30+0000
2022-08-08T20:31+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103303/79/1033037991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbcf4b8ac47121e35ff1b3cbf0ce052f.jpg
وقالت السلطات النرويجية إن الحادث وقع في جزر سفالبارد في النرويج، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين.ولفتت الشبكة إلى أن المرأة هي سائحة فرنسية وأن الجروح التي أصيبت بها جراء هجوم الدب القطبي لا تهدد حياتها.وأوضحت أن السلطات في النرويج تمكنت من قتل الدب القطبي الذي هاجم السيدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103303/79/1033037991_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_9e2f159b8daf7c3224d91cdfab5cbce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

دب قطبي يهاجم امرأة في النرويج

20:30 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 08.08.2022)
© Photo / CC0دب (صورة أرشيفية)
دب (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Photo / CC0
تابعنا عبرTelegram
هاجم دب قطبي امرأة فرنسية في إحدى الجزر النرويجية النائية مما أدى إلى إصابتها بجروح.
وقالت السلطات النرويجية إن الحادث وقع في جزر سفالبارد في النرويج، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين.
ولفتت الشبكة إلى أن المرأة هي سائحة فرنسية وأن الجروح التي أصيبت بها جراء هجوم الدب القطبي لا تهدد حياتها.
وأوضحت أن السلطات في النرويج تمكنت من قتل الدب القطبي الذي هاجم السيدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала