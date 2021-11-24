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https://arabic.sputniknews.com/20211124/دب-ضخم-يدخل-متجرا-ويعقم-نفسه-ضد-كورونا-ويخرج-فيديو---1053231275.html
دب ضخم يدخل متجرا ويعقم نفسه ضد كورونا ويخرج... فيديو
دب ضخم يدخل متجرا ويعقم نفسه ضد كورونا ويخرج... فيديو
دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب برعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:49+0000
2021-11-24T12:49+0000
2021-11-24T12:53+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
دب
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وفتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.وبحسب صحيفة "نيو يورك بوست" الأمريكية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عاما وهي تصرخ وتقول: "يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب - مرحبا، توقف!".وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.اقرأ أيضا: فتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديواقرأ أيضا: معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
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مجتمع, منوعات, نادي الفيديو, دب
دب ضخم يدخل متجرا ويعقم نفسه ضد كورونا ويخرج... فيديو 12:49 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 12:53 GMT 24.11.2021)
دخل دب ضخم إلى أحد المتاجر في كاليفورنيا وتسبب برعب شديد، لكن على الرغم من الأجواء المتوترة في المكان، فقد كان الدب هادئا لدرجة أنه عقم يديه ووجهه ضد فيروس كورونا قبل الخروج.
وفتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر حيث سمعت أصوات الموظفة وصرخاتها في محاولة لإخراجه لكنه تابع تفقده المكان غير مكترث بكل تلك الصرخات الأنثوية.
وبحسب
صحيفة "نيو يورك بوست"
الأمريكية، سمعت الموظفة البالغة من العمر 44 عاما وهي تصرخ وتقول: "يا إلهي، إنه يعرف كيف يفتح الباب - مرحبا، توقف!".
ولحسن الحظ تمكنت الفتاة من الاحتماء داخل المتجر والاتصال بقسم الطوارئ قبل دخول الدب عبر باب المتجر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدب الفضولي قام بإلقاء نظرة إلى معقم اليدين الآلي الذي أطلق بختين على وجهه وجسمه مما منحة مناعة ضد كورونا ليختفي الدب بعدها قبل وصول النجدة.