لابيد يتحدث عن إعادة الردع والمبادرة بعد ضربة غزة وغانتس يتعهد بضرب طهران وخان يونس
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الاثنين، أن "العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة أعادت لإسرائيل الردع والمبادرة".
وقال لابيد، في مؤتمر صحفي برفقة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إنه "خلال ثلاثة أيام تم إحباط قادة الجهاد العسكريين بالكامل"، مضيفا: "لقد وجهت للجهاد الإسلامي ضربة قوية والعملية حققت أهدافها بالكامل".
מבצע "עלות השחר" החזיר לישראל את היוזמה. החזיר את ההרתעה הישראלית. כל המטרות הושגו. כל הצמרת הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בעזה סוכלה תוך שלושה ימים. עוצמתו ותחכומו של צה"ל היכו את האוייב מכה קשה.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 8, 2022
بدوره، قال غانتس: "لقد حققنا ثلاثة أهداف في العملية، منها إزالة التهديد عن غزة والحفاظ على الحرية العملياتية في جميع المجالات وتعزيز الردع، وهنا أنقل رسالة لجيراننا بأن إسرائيل مصممة على حماية سيادتها ومواطنيها على كل الجبهات من طهران إلى خان يونس".
وأضاف: "في المستقبل أيضا إذا لزم الأمر سنقوم بضربة استباقية على أي جبهة كانت، ونحن مستمرون في العمليات العسكرية ونشاطاتنا للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".
אנחנו ממשיכים כל העת בפעילות המבצעית כדי לשמור על הביטחון בארצנו, לחזק את היציבות במזרח התיכון ולצמצם את ניסיונות ההתעצמות של אויבינו.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 8, 2022
גם בעתיד, אם יהיה בכך צורך, נצא למכת מנע, כדי להגן על אזרחי ישראל, ריבונותה ותשתיותיה. זה נכון בכל אחת מהחזיתות. מטהראן ועד חאן יונס.
בשנה האחרונה, מאז מבצע "שומר החומות" שיצר הרתעה גבוהה, ישראל מנהלת מדיניות ברורה: מצד אחד - יד חזקה מול כל הפרת ריבונות ומאמץ התקפי והגנתי לסיכול בכלל הזירות. ומצד שני, מדיניות אזרחית הומניטרית אחראית תוך חיזוק הכוחות המתונים על חשבון ארגוני הטרור.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 8, 2022
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.