https://arabic.sputniknews.com/20220807/مصر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-الجهاد-الإسلامي-وإسرائيل-بشكل-شامل-ومتبادل-من-الساعة-2330-مساء-1066128799.html

مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة من الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين

مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة من الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين

دعت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأحد، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T19:07+0000

2022-08-07T19:07+0000

2022-08-07T19:20+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار مصر الآن

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ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن مصدر مسؤول قوله "في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 بتوقيت فلسطين".وأضاف المصدر أن "مصر تبذل جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".في هذه الأثناء، كشفت قناة الجزيرة القطرية عن "نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيعلن الليلة عند الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي".وقالت القناة إن "اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن "تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وأن تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.من جانبها، قالت شبكة "الجزيرة" القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد أفادت بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-والجهاد-الإسلامي-يعلنان-أن-وقف-إطلاق-النار-سيدخل-حيز-التنفيذ-الساعة-1130-بالتوقيت-المحلي-1066128275.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار مصر الآن