https://arabic.sputniknews.com/20220808/وكالة-اغتيال-قيادي-فلسطيني-برصاصة-في-الرأس-في-لبنان-1066179818.html
وكالة: اغتيال قيادي فلسطيني برصاصة في الرأس في لبنان
وكالة: اغتيال قيادي فلسطيني برصاصة في الرأس في لبنان
قتل مسؤول أمني فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، رميا بالرصاص في مخيم للاجئين في جنوب لبنان، بعد ساعات فقط من بدء هدنة بين إسرائيل وناشطين فلسطينيين في غزة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T21:41+0000
2022-08-08T21:41+0000
2022-08-08T21:41+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102136/61/1021366110_0:83:1100:702_1920x0_80_0_0_e1a6eacaf9a5f7e2142837940d0e4d7a.gif
وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين فلسطينيين، في تصريحات لوكالة رويترز، إن "المسؤول الفلسطيني سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه".وقاد علاء الدين التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في مخيم عين الحلوة، أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي تقع خارج نطاق سيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية.يأتي ذلك غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/الفلسطينيون-في-مخيم-عين-الحلوة-يطالبون-الأونروا-بتأمين-احتياجاتهم-التعليمية-1050377526.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102136/61/1021366110_26:0:1074:786_1920x0_80_0_0_eb0a0280e0bae512dddbced6742ff48b.gif
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وكالة: اغتيال قيادي فلسطيني برصاصة في الرأس في لبنان
تابعنا عبر
قتل مسؤول أمني فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، رميا بالرصاص في مخيم للاجئين في جنوب لبنان، بعد ساعات فقط من بدء هدنة بين إسرائيل وناشطين فلسطينيين في غزة.
وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين فلسطينيين، في تصريحات لوكالة
رويترز، إن "المسؤول الفلسطيني سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه".
وقاد علاء الدين التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في مخيم عين الحلوة، أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي تقع خارج نطاق سيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية.
يأتي ذلك غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ
، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار
بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب
.