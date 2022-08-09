https://arabic.sputniknews.com/20220809/الإمارات-موقفنا-الداعم-لحقوق-الشعب-الفلسطيني-ثابت-ومبدئي-ولا-بديل-عن-الحل-السياسي-1066200155.html

الإمارات: موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني "ثابت ومبدئي ولا بديل عن الحل السياسي"

الإمارات: موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني "ثابت ومبدئي ولا بديل عن الحل السياسي"

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن موقف بلاده "الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي، وعلى رأسه قيام دولة مستقلة". 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T10:32+0000

2022-08-09T10:32+0000

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وشدد قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، على أن "موقف الإمارات تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بعيد عن المزايدات، التي يدفع ثمنها الفلسطينيون غاليا ولا بديل عن الحل السياسي"، قائلا: "قناعتنا راسخة، تنطلق من ثوابتنا الأخلاقية، وموقفنا التاريخي والواقع السياسي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم