https://arabic.sputniknews.com/20220809/الدفاع-الروسية-انتهاك-متطلبات-السلامة-من-الحرائق-يعتبر-السبب-الرئيسي-لحادث-مطار-ساكي-1066227097.html
الدفاع الروسية: انتهاك متطلبات "السلامة من الحرائق" يعتبر السبب الرئيسي لحادث مطار "ساكي"
الدفاع الروسية: انتهاك متطلبات "السلامة من الحرائق" يعتبر السبب الرئيسي لحادث مطار "ساكي"
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق يعتبر السبب الرئيسي لحالة الطوارئ في مطار "ساكي" في شبه جزيرة القرم . 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:35+0000
2022-08-09T17:35+0000
2022-08-09T17:35+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" : "يعتبر فقط انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق هو السبب الرئيسي لانفجار عدة ذخائر في مطار "ساكي". ولا توجد أدلة... وحقائق عن التأثير المتعمد على الذخيرة من أجل تفجيرها".بحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن ذخيرة انفجرت في مطار "ساكي" في شبه جزيرة القرم، نهارا، اليوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى، ولم تتضرر معدات الطيران، ويجري تحديد الأسباب. ووفقا لوزير الصحة في القرم، قسطنطين سكوروبسكي، فقد نُقل خمسة مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الانفجارات، وقد خرج أربعة منهم بالفعل إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وبقي مصاب في غرفة العمليات. وبحسب معلومات رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فقد قتل شخص واحد في الانفجارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الدفاع-الروسية-انفجار-ذخائر-في-منطقة-مطار-ساكي-العسكري-في-نوفوفيدوروفكا-بشبه-جزيرة-القرم-1066217942.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
الدفاع الروسية: انتهاك متطلبات "السلامة من الحرائق" يعتبر السبب الرئيسي لحادث مطار "ساكي"
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أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق يعتبر السبب الرئيسي لحالة الطوارئ في مطار "ساكي" في شبه جزيرة القرم .
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" : "يعتبر فقط انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق هو السبب الرئيسي لانفجار عدة ذخائر في مطار "ساكي". ولا توجد أدلة... وحقائق عن التأثير المتعمد على الذخيرة من أجل تفجيرها".
بحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن ذخيرة انفجرت في مطار "ساكي" في شبه جزيرة القرم
، نهارا، اليوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى، ولم تتضرر معدات الطيران، ويجري تحديد الأسباب.
ووفقا لوزير الصحة في القرم، قسطنطين سكوروبسكي، فقد نُقل خمسة مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الانفجارات، وقد خرج أربعة منهم بالفعل إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وبقي مصاب في غرفة العمليات. وبحسب معلومات رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف
، فقد قتل شخص واحد في الانفجارات.