https://arabic.sputniknews.com/20220809/الدفاع-الروسية-انفجار-ذخائر-في-منطقة-مطار-ساكي-العسكري-في-نوفوفيدوروفكا-بشبه-جزيرة-القرم-1066217942.html
الدفاع الروسية: انفجار ذخائر في منطقة مطار ساكي العسكري في نوفوفيدوروفكا بشبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية: انفجار ذخائر في منطقة مطار ساكي العسكري في نوفوفيدوروفكا بشبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:23+0000
2022-08-09T14:23+0000
2022-08-09T14:23+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف في قناته على "تليغرام": "حتى الآن ، يمكنني فقط تأكيد حقيقة وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا. أطلب من الجميع انتظار البيانات الرسمية وعدم إعطاء فرصة للاستنتاجات".وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 9 أغسطس، في حوالي الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، انفجرت عدة ذخائر جوية في منطقة مطار ساكي العسكري بالقرب من نوفوفيدوروفكا، دون وقوع ضحايا. ولم تتضرر معدات الطيران في المطار".وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق.من جهتها قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إنه وفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار( في شبه جزيرة القرم) بعيدا عن منطقة المنتجع، ولا يوجد ضحايا أو جرحى بين السياح.هذا وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تظهر تصاعد الدخان في منطقة نوفوفيدوروفكا الواقعة في شبه جزيرة القرم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
الدفاع الروسية: انفجار ذخائر في منطقة مطار ساكي العسكري في نوفوفيدوروفكا بشبه جزيرة القرم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف في قناته على "تليغرام": "حتى الآن ، يمكنني فقط تأكيد حقيقة وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا. أطلب من الجميع انتظار البيانات الرسمية وعدم إعطاء فرصة للاستنتاجات".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 9 أغسطس، في حوالي الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، انفجرت عدة ذخائر جوية في منطقة مطار ساكي العسكري بالقرب من نوفوفيدوروفكا، دون وقوع ضحايا. ولم تتضرر معدات الطيران في المطار".
وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق.
من جهتها قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إنه وفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار( في شبه جزيرة القرم) بعيدا عن منطقة المنتجع، ولا يوجد ضحايا أو جرحى بين السياح.
هذا وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تظهر تصاعد الدخان في منطقة نوفوفيدوروفكا الواقعة في شبه جزيرة القرم
.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.