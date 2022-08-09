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https://arabic.sputniknews.com/20220809/بايدن-يوقع-بروتوكول-انضمام-السويد-وفنلندا-لـالناتو-ويؤكد-فتح-أبوب-الانضمام-للدول-الأوروبية-1066228365.html
بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" ويؤكد فتح أبواب الحلف للدول الأوروبية
بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" ويؤكد فتح أبواب الحلف للدول الأوروبية
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"، حيث أكد أن باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "مفتوح" أمام الدول... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T18:40+0000
2022-08-09T19:08+0000
العالم
الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. وبث البيت الأبيض لقطات مباشرة لبايدن أثناء مراسم توقيع الوثائق بحضور سفيري السويد وفنلندا. وقال بايدن "الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو"، مضيفا "باب الناتو لا يزال مفتوحا في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط".وتابع بايدن "الولايات المتحدة ملتزمة بالحلف الأطلسي وسنكتب مع شركائنا وحلفائنا المستقبل الذي نريد أن نراه"، على حد زعمه.وقبل أيام صادق مجلس الشيوخ الأميركي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، كما صادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين للحلف بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.وبدوره، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن شرط بلاده للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).جاء هذا في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".قال وزير الدفاع التركي: إن "أنقرة لن توافق على انضمامهما في حال لم تتخذا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية".وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/تركيا-تضع-شرطا-للموافقة-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو--1066220801.html
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العالم, الناتو

بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" ويؤكد فتح أبواب الحلف للدول الأوروبية

18:40 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 09.08.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"، حيث أكد أن باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "مفتوح" أمام الدول الأوروبية التي تستوفي الشروط.
القاهرة - سبوتنيك. وبث البيت الأبيض لقطات مباشرة لبايدن أثناء مراسم توقيع الوثائق بحضور سفيري السويد وفنلندا.

وقال بايدن "الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو"، مضيفا "باب الناتو لا يزال مفتوحا في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط".
وتابع بايدن "الولايات المتحدة ملتزمة بالحلف الأطلسي وسنكتب مع شركائنا وحلفائنا المستقبل الذي نريد أن نراه"، على حد زعمه.
وقبل أيام صادق مجلس الشيوخ الأميركي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، كما صادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين للحلف بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.

وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في الحلف من أجل الاستفادة من مزاياه.

وبدوره، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن شرط بلاده للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو
15:29 GMT
جاء هذا في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
قال وزير الدفاع التركي: إن "أنقرة لن توافق على انضمامهما في حال لم تتخذا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية".
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.
وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
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