https://arabic.sputniknews.com/20220809/تركيا-تضع-شرطا-للموافقة-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو--1066220801.html

تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو

تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن شرط بلاده للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو). 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T15:29+0000

2022-08-09T15:29+0000

2022-08-09T15:29+0000

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جاء هذا في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".قال وزير الدفاع التركي: إن "أنقرة لن توافق على انضمامهما في حال لم تتخذا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية".وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.

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