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تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو
تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن شرط بلاده للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو). 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T15:29+0000
2022-08-09T15:29+0000
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جاء هذا في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".قال وزير الدفاع التركي: إن "أنقرة لن توافق على انضمامهما في حال لم تتخذا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية".وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
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أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد

تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو

15:29 GMT 09.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن شرط بلاده للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
جاء هذا في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
أردوغان: تركيا مصرة على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا
أمس, 12:06 GMT
قال وزير الدفاع التركي: إن "أنقرة لن توافق على انضمامهما في حال لم تتخذا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية".
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.
وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
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