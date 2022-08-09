https://arabic.sputniknews.com/20220809/تويتر-تحظر-حساب-وزارة-الخارجية-الروسية-باللغة-الإنكليزية-1066225495.html
تويتر تحظر حساب وزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية
تويتر تحظر حساب وزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من 5 آب/أغسطس، حظرت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب وزارة... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T17:06+0000
2022-08-09T17:06+0000
2022-08-09T17:06+0000
روسيا
الخارجية الروسية
تويتر
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "في ليلة الخامس آب/ أغسطس، قامت إدارة منصة تويتر بحجب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة سبع أيام. والسبب هو نشر مقتطفات من إحاطة لقائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة.وأشارت إلى أن "ما نشرناه باقتباس من وزارة الدفاع حول احتمال تورط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ظهور فيروس كورونا المستجد تسبب في رد فعل حاد كهذا. من المشكوك فيه أن تويتر لديه الكفاءة الكافية للتشكيك في استنتاجات وزارة الدفاع بناء على وثائق وبيانات حديثة، وهناك محاولة خرقاء أخرى لإسكاتنا".وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أنه قد يكون قد تم ابتكار فيروس كورونا صناعياً، مرجحاً أن يكون ذلك قد تم باستخدام النجاحات الأمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية.وأكد كيريلوف، أن أولوية الولايات المتحدة في عمل المختبرات البيولوجية الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها كانت بهدف دراسة مسببات مرض الجمرة الخبيثة الخطرة بشكل خاص.إلى ذلك، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن حقيقة تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، منذ عام 2005.وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فقد مولت الولايات المتحدة برامج بيولوجية في أوكرانيا، بقيمة تصل إلى أكثر من 224 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت اللجنة وبشكل واضح، من تحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بهذا النشاط البيولوجي العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20200928/الخارجية-الروسية-إجراء-تويتر-بحق-ريا-نوفوستي-عمل-رقابي-وجزء-من-حملة-سياسية-1046672350.html
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روسيا, الخارجية الروسية, تويتر
تويتر تحظر حساب وزارة الخارجية الروسية باللغة الإنكليزية
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من 5 آب/أغسطس، حظرت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب وزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "في ليلة الخامس آب/ أغسطس، قامت إدارة منصة تويتر بحجب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة سبع أيام. والسبب هو نشر مقتطفات من إحاطة لقائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة
.
وأشارت إلى أن "ما نشرناه باقتباس من وزارة الدفاع حول احتمال تورط الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية في ظهور فيروس كورونا المستجد تسبب في رد فعل حاد كهذا. من المشكوك فيه أن تويتر لديه الكفاءة الكافية للتشكيك في استنتاجات وزارة الدفاع بناء على وثائق وبيانات حديثة، وهناك محاولة خرقاء أخرى لإسكاتنا".
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أنه قد يكون قد تم ابتكار فيروس كورونا صناعياً، مرجحاً أن يكون ذلك قد تم باستخدام النجاحات الأمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية.
وأكد كيريلوف، أن أولوية الولايات المتحدة في عمل المختبرات البيولوجية الأوكرانية
الخاضعة لسيطرتها كانت بهدف دراسة مسببات مرض الجمرة الخبيثة الخطرة بشكل خاص.
إلى ذلك، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن حقيقة تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
، منذ عام 2005.
28 سبتمبر 2020, 20:02 GMT
وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فقد مولت الولايات المتحدة برامج بيولوجية في أوكرانيا، بقيمة تصل إلى أكثر من 224 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت اللجنة وبشكل واضح، من تحديد دائرة الأشخاص المرتبطين بهذا النشاط البيولوجي العسكري.