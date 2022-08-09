https://arabic.sputniknews.com/20220809/مقتل-جندي-تركي-متأثرا-بجروح-أصيب-بها-في-العراق-1066232743.html
مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T21:48+0000
2022-08-09T21:48+0000
2022-08-09T21:48+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن العريف مصطفى دمير أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني في نطاق العملية في السادس من أغسطس/آب الجاري.وذكر بيان الجيش التركي أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى الذي نقل إليه في أنقرة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بغداد-الجيش-التركي-اعتدى-على-أراضي-وسيادة-العراق-وحياة-مواطنيه-1065617282.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
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أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن العريف مصطفى دمير أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني في نطاق العملية في السادس من أغسطس/آب الجاري.
وذكر بيان الجيش التركي
أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى الذي نقل إليه في أنقرة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.
وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.