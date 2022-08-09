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مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T21:48+0000
2022-08-09T21:48+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن العريف مصطفى دمير أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني في نطاق العملية في السادس من أغسطس/آب الجاري.وذكر بيان الجيش التركي أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى الذي نقل إليه في أنقرة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.​وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. ​​​​​​
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بغداد-الجيش-التركي-اعتدى-على-أراضي-وسيادة-العراق-وحياة-مواطنيه-1065617282.html
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أخبار تركيا اليوم

مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق

21:48 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Ali Hashemدوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
26 يوليو, 21:34 GMT
وقال البيان إن العريف مصطفى دمير أصيب بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني في نطاق العملية في السادس من أغسطس/آب الجاري.
وذكر بيان الجيش التركي أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى الذي نقل إليه في أنقرة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.​
وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. ​​​​​​
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