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https://arabic.sputniknews.com/20220809/هجوم-سيبراني-يستهدف-موقع-البرلمان-الفنلندي-1066225218.html
هجوم سيبراني يستهدف موقع البرلمان الفنلندي
هجوم سيبراني يستهدف موقع البرلمان الفنلندي
أعلن البرلمان الفنلندي، اليوم الثلاثاء، أن موقعه الإلكتروني تعرض لهجوم سيبراني. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T16:50+0000
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قرصنة
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وقال البرلمان في بيان: "الموقع الخارجي للبرلمان يواجه هجوما بهدف تعطيل الخدمة"، بحسب موقع "فرانس برس".بدأ الهجوم في نحو الساعة الثانية والنصف مساء، (1130 بتوقيت غرينتش)، ما أدى إلى تباطؤ أو منع الوصول إلى الموقع تماما.وبعد عدة ساعات لم يكن هناك تأكيد رسمي بشأن من يقف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف الموقع. وقال البيان: "البرلمان يتخذ خطوات للحد من الهجوم".وكانت وكالة الأنباء الفنلندية تعرضت لهجوم سيبراني في نهاية يوليو/ تموز، الأمر الذي أعاق توزيع أخبارها وصورها لعدة أيام.في أبريل/ نيسان، تعرض موقعا وزارة الدفاع والحكومة الفنلندية لهجوم سيبراني مماثل ولكن تم حل المشكلات بشكل سريع.وتوقع مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي أنتي بيلتاري أن تواجه البلاد "عددا متزايدا" من الهجمات الإلكترونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-سيبراني-على-بلدية-طهران-1063431814.html
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قرصنة, فنلندا

هجوم سيبراني يستهدف موقع البرلمان الفنلندي

16:50 GMT 09.08.2022
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© flickr.com
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أعلن البرلمان الفنلندي، اليوم الثلاثاء، أن موقعه الإلكتروني تعرض لهجوم سيبراني.
وقال البرلمان في بيان: "الموقع الخارجي للبرلمان يواجه هجوما بهدف تعطيل الخدمة"، بحسب موقع "فرانس برس".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
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بدأ الهجوم في نحو الساعة الثانية والنصف مساء، (1130 بتوقيت غرينتش)، ما أدى إلى تباطؤ أو منع الوصول إلى الموقع تماما.
وبعد عدة ساعات لم يكن هناك تأكيد رسمي بشأن من يقف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف الموقع. وقال البيان: "البرلمان يتخذ خطوات للحد من الهجوم".
وكانت وكالة الأنباء الفنلندية تعرضت لهجوم سيبراني في نهاية يوليو/ تموز، الأمر الذي أعاق توزيع أخبارها وصورها لعدة أيام.
في أبريل/ نيسان، تعرض موقعا وزارة الدفاع والحكومة الفنلندية لهجوم سيبراني مماثل ولكن تم حل المشكلات بشكل سريع.
وتوقع مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي أنتي بيلتاري أن تواجه البلاد "عددا متزايدا" من الهجمات الإلكترونية.
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