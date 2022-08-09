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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/وكالات-البنتاغون-يطبق-إجراء-جديدا-في-أوكرانيا--1066230814.html
وكالات: "البنتاغون" يطبق إجراء جديدا في أوكرانيا
وكالات: "البنتاغون" يطبق إجراء جديدا في أوكرانيا
كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" باتخاذ إجراءات جديدة في أوكرانيا، معتبرة أن هذه الإجراءات تشبه إلى حد كبير "الاستعانة... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T20:05+0000
2022-08-09T20:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ذكرت مجلة "كوسور" نقلا عن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية تطبق إجراء جديدا لتوظيف أفراد عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.ووفقًا للخبر المنشور، فإن الجيش الأمريكي "كان بجانب القوات المسلحة الأوكرانية" منذ بداية الصراع في أوكرانيا.ونوه المصدر إلى أنه "لأول مرة، استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية مثل هذه التكتيكات في أوكرانيا"، هذه التكتيكات هي "مثل الاستعانة بمصادر خارجية، وبحث عن المتخصصين من أجل المال الذين هم على استعداد للمشاركة في الأعمال العدائية على نطاق واسع في أوكرانيا".وأضاف المصدر موضحا أن هؤلاء المرتزقة يعملون تقريبا "في جميع ساحات القتال".وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحملان المسؤولية السياسية والجنائية عن مذبحة يلينوفكا وجرائم حرب أخرى في أوكرانيا.وقال كوناشينكوف في تعليقه على التصريحات الصادرة عن نظام كييف والتي أشاروا فيها إلى أنهم يتشاورون أمريكا قبل تنفيذ الاعتداءات: "المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن مذبحة يلينوفكا وجرائم الحرب الأخرى في أوكرانيا، تتحملها إلى جانب زيلينسكي، إدارة بايدن بشكل مباشر".وتأتي تصريحات الدفاع الروسية، بعد أن رفض ممثل مديرية المخابرات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع "التلغراف" في وقت سابق، متحدثا عن استخدام الجيش الأوكراني لقاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارز"، حيث رفض الرد بشكل مباشر والتعليق على صور الأقمار الصناعية التي يستخدمونها لمثل هذه الضربات، لكنه أشار إلى أنه قبل الضربات يتشاورون مع أمريكا، أنهم يستطيعون في النهاية إلغاء الضربات ، إذا "لم يكونوا راضين عن الهدف المقصود"، بحسب مزاعمه.قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا وحدث بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، ولا سيما من كتيبة "آزوف" (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا)، بدأوا في الإدلاء بشهاداتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/-الدفاع-الروسية-إدارتي-زيلينسكي-وبايدن-مسؤولتان-عن-مذبحة-يلينوفكا-وعن-جرائم-حرب-أخرى-في-أوكرانيا-1065902965.html
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العالم

وكالات: "البنتاغون" يطبق إجراء جديدا في أوكرانيا

20:05 GMT 09.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" باتخاذ إجراءات جديدة في أوكرانيا، معتبرة أن هذه الإجراءات تشبه إلى حد كبير "الاستعانة بمصادر خارجية" من المرتزقة.
ذكرت مجلة "كوسور" نقلا عن مصدر عسكري فرنسي أن وزارة الدفاع الأمريكية تطبق إجراء جديدا لتوظيف أفراد عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.
ووفقًا للخبر المنشور، فإن الجيش الأمريكي "كان بجانب القوات المسلحة الأوكرانية" منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وتابع المصدر: "ومع ذلك، لم يكن هؤلاء جنودا أمريكيين حقيقيين، لكنهم كانوا يتعاقدون مع مساعدين يؤدون أدوارهم".

ونوه المصدر إلى أنه "لأول مرة، استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية مثل هذه التكتيكات في أوكرانيا"، هذه التكتيكات هي "مثل الاستعانة بمصادر خارجية، وبحث عن المتخصصين من أجل المال الذين هم على استعداد للمشاركة في الأعمال العدائية على نطاق واسع في أوكرانيا".
وأضاف المصدر موضحا أن هؤلاء المرتزقة يعملون تقريبا "في جميع ساحات القتال".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحملان المسؤولية السياسية والجنائية عن مذبحة يلينوفكا وجرائم حرب أخرى في أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إدارتي زيلينسكي وبايدن مسؤولتان عن مذبحة يلينوفكا وعن جرائم حرب أخرى في أوكرانيا
2 أغسطس, 12:40 GMT
وقال كوناشينكوف في تعليقه على التصريحات الصادرة عن نظام كييف والتي أشاروا فيها إلى أنهم يتشاورون أمريكا قبل تنفيذ الاعتداءات: "المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن مذبحة يلينوفكا وجرائم الحرب الأخرى في أوكرانيا، تتحملها إلى جانب زيلينسكي، إدارة بايدن بشكل مباشر".
وتأتي تصريحات الدفاع الروسية، بعد أن رفض ممثل مديرية المخابرات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع "التلغراف" في وقت سابق، متحدثا عن استخدام الجيش الأوكراني لقاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارز"، حيث رفض الرد بشكل مباشر والتعليق على صور الأقمار الصناعية التي يستخدمونها لمثل هذه الضربات، لكنه أشار إلى أنه قبل الضربات يتشاورون مع أمريكا، أنهم يستطيعون في النهاية إلغاء الضربات ، إذا "لم يكونوا راضين عن الهدف المقصود"، بحسب مزاعمه.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد قتل 50 أسير حرب أوكراني وأصيب 73 آخرون نتيجة الضربة الأوكرانية التي شنتها باستخدام قاذفات "HIMARS" الأمريكية على مكان الاحتجاز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بتاريخ الـ29 من يوليو / تموز.

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا وحدث بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، ولا سيما من كتيبة "آزوف" (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا)، بدأوا في الإدلاء بشهاداتهم.
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