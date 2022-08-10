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https://arabic.sputniknews.com/20220810/إنقاذ-سيدة-قبل-لحظات-من-ابتلاع-المياه-لسيارتها-فيديو-1066269650.html
إنقاذ سيدة قبل لحظات من ابتلاع المياه لسيارتها… فيديو
إنقاذ سيدة قبل لحظات من ابتلاع المياه لسيارتها… فيديو
تمكن رجال شرطة من إنقاذ سيدة بمساعدة مجموعة من المارة، وحالوا دون غرقها مع سيارتها التي ابتلعتها المياه في أحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-10T17:07+0000
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ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قيام الشرطة وآخرين بإنقاذ السيدة من النافذة الخلفية للسيارة قبل لحظات من ابتلاع المياه للسيارة.وكان مجموعة من المارة يحاولون إنقاذ السيدة بإخراجها من السيارة قبل أن تصل الشرطة وتقوم باستكمال عملية إنقاذها ، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الحادث وقع أمس الثلاثاء.
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إنقاذ سيدة قبل لحظات من ابتلاع المياه لسيارتها… فيديو

17:03 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / Wendell Escotoتداعيات إعصار "إيوتا" في أمريكا الوسطى - هندوراس، 21 نوفمبر 2020
تداعيات إعصار إيوتا في أمريكا الوسطى - هندوراس، 21 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Wendell Escoto
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تمكن رجال شرطة من إنقاذ سيدة بمساعدة مجموعة من المارة، وحالوا دون غرقها مع سيارتها التي ابتلعتها المياه في أحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قيام الشرطة وآخرين بإنقاذ السيدة من النافذة الخلفية للسيارة قبل لحظات من ابتلاع المياه للسيارة.
وكان مجموعة من المارة يحاولون إنقاذ السيدة بإخراجها من السيارة قبل أن تصل الشرطة وتقوم باستكمال عملية إنقاذها ، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الحادث وقع أمس الثلاثاء.
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