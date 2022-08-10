https://arabic.sputniknews.com/20220810/إنقاذ-سيدة-قبل-لحظات-من-ابتلاع-المياه-لسيارتها-فيديو-1066269650.html
إنقاذ سيدة قبل لحظات من ابتلاع المياه لسيارتها… فيديو
إنقاذ سيدة قبل لحظات من ابتلاع المياه لسيارتها… فيديو
تمكن رجال شرطة من إنقاذ سيدة بمساعدة مجموعة من المارة، وحالوا دون غرقها مع سيارتها التي ابتلعتها المياه في أحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T17:03+0000
2022-08-10T17:03+0000
2022-08-10T17:07+0000
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ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قيام الشرطة وآخرين بإنقاذ السيدة من النافذة الخلفية للسيارة قبل لحظات من ابتلاع المياه للسيارة.وكان مجموعة من المارة يحاولون إنقاذ السيدة بإخراجها من السيارة قبل أن تصل الشرطة وتقوم باستكمال عملية إنقاذها ، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الحادث وقع أمس الثلاثاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إنقاذ سيدة قبل لحظات من ابتلاع المياه لسيارتها… فيديو
17:03 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
تمكن رجال شرطة من إنقاذ سيدة بمساعدة مجموعة من المارة، وحالوا دون غرقها مع سيارتها التي ابتلعتها المياه في أحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "ويزر نيشن" على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قيام الشرطة وآخرين بإنقاذ السيدة من النافذة الخلفية للسيارة قبل لحظات من ابتلاع المياه
للسيارة.
وكان مجموعة من المارة يحاولون إنقاذ السيدة بإخراجها من السيارة قبل أن تصل الشرطة وتقوم باستكمال عملية إنقاذها
، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الحادث وقع أمس الثلاثاء.