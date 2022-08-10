عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأسد-بـ-670-دولار-حديقة-حيوان-تقيم-مزادا-لبيع-الأسود-في-باكستان-فيديو-1066262025.html
الأسد بـ 670 دولار... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود في باكستان... فيديو
الأسد بـ 670 دولار... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود في باكستان... فيديو
أعلنت حديقة حيوان في شمال باكستان أنها ستعرض عددا من الأسود الموجودة فيها للبيع في مزاد عام، لكنها وضعت شروطا للمشاركة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:37+0000
2022-08-10T13:37+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1046004290_134:0:1853:967_1920x0_80_0_0_0f97e65d6365f5dbb943474decc45f4b.png
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، ونشرت مقطع فيديو على تويتر يرصد الأسود داخل حديقة الحيوان.وأوضحت الصحيفة أن حديقة الحيوان التي توجد في مدينة لاهور، عاصمة محافظة البنجاب، شمالي باكستان، ستقيم المزاد غدا الخميس، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الأسد هو 670 دولارا.ولفتت إلى أن الهدف من بيع الأسود هو توفير مساحات لبقية الأسود التي ستظل في الحديقة، إضافة إلى توفير النفقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1046004290_349:0:1638:967_1920x0_80_0_0_bab70470895fd54e308d58e49d2f1985.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

الأسد بـ 670 دولار... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود في باكستان... فيديو

13:37 GMT 10.08.2022
© Photo / Los Angeles Zoo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت حديقة حيوان في شمال باكستان أنها ستعرض عددا من الأسود الموجودة فيها للبيع في مزاد عام، لكنها وضعت شروطا للمشاركة.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، ونشرت مقطع فيديو على تويتر يرصد الأسود داخل حديقة الحيوان.
وأوضحت الصحيفة أن حديقة الحيوان التي توجد في مدينة لاهور، عاصمة محافظة البنجاب، شمالي باكستان، ستقيم المزاد غدا الخميس، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الأسد هو 670 دولارا.
ولفتت إلى أن الهدف من بيع الأسود هو توفير مساحات لبقية الأسود التي ستظل في الحديقة، إضافة إلى توفير النفقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала