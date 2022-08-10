https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأسد-بـ-670-دولار-حديقة-حيوان-تقيم-مزادا-لبيع-الأسود-في-باكستان-فيديو-1066262025.html
الأسد بـ 670 دولار... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود في باكستان... فيديو
الأسد بـ 670 دولار... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود في باكستان... فيديو
أعلنت حديقة حيوان في شمال باكستان أنها ستعرض عددا من الأسود الموجودة فيها للبيع في مزاد عام، لكنها وضعت شروطا للمشاركة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:37+0000
2022-08-10T13:37+0000
2022-08-10T13:37+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1046004290_134:0:1853:967_1920x0_80_0_0_0f97e65d6365f5dbb943474decc45f4b.png
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، ونشرت مقطع فيديو على تويتر يرصد الأسود داخل حديقة الحيوان.وأوضحت الصحيفة أن حديقة الحيوان التي توجد في مدينة لاهور، عاصمة محافظة البنجاب، شمالي باكستان، ستقيم المزاد غدا الخميس، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الأسد هو 670 دولارا.ولفتت إلى أن الهدف من بيع الأسود هو توفير مساحات لبقية الأسود التي ستظل في الحديقة، إضافة إلى توفير النفقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1046004290_349:0:1638:967_1920x0_80_0_0_bab70470895fd54e308d58e49d2f1985.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الأسد بـ 670 دولار... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود في باكستان... فيديو
تابعنا عبر
أعلنت حديقة حيوان في شمال باكستان أنها ستعرض عددا من الأسود الموجودة فيها للبيع في مزاد عام، لكنها وضعت شروطا للمشاركة.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، ونشرت مقطع فيديو على تويتر يرصد الأسود
داخل حديقة الحيوان.
وأوضحت الصحيفة أن حديقة الحيوان التي توجد في مدينة لاهور، عاصمة محافظة البنجاب، شمالي باكستان، ستقيم المزاد غدا الخميس، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الأسد هو 670 دولارا.
ولفتت إلى أن الهدف من بيع الأسود هو توفير مساحات لبقية الأسود
التي ستظل في الحديقة، إضافة إلى توفير النفقات.