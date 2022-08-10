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https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأمم-المتحدة-تتوقع-خروج-أول-شحنة-قمح-من-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-1066273978.html
الأمم المتحدة تتوقع خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل
الأمم المتحدة تتوقع خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل
توقع مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل بموجب اتفاق تاريخي توسطت فيه تركيا. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T20:16+0000
2022-08-10T20:16+0000
أخبار أوكرانيا
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وكانت أول 12 شحنة غادرت الموانئ الثلاثة على البحر الأسود بموجب الاتفاق محملة بـ370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية، بحسب فريدريك كيني منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على الاتفاق.لكن كيني قال للصحفيين إن هذا ينبغي أن يتغير بمجرد أن ترسو السفن في أوكرانيا، مضيفا: "في الواقع انتقلنا إلى شحنات القمح"، بحسب "فرانس برس".وقال: "أعطينا الضوء الأخضر لأول سفينة متجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحصل ذلك الأسبوع المقبل".وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-والأمم-المتحدة-ستنظمان-طرق-نقل-السفن-المتجهة-إلى-موانئ-أوكرانيا-1065048905.html
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أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة تتوقع خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل

20:16 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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توقع مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل بموجب اتفاق تاريخي توسطت فيه تركيا.
وكانت أول 12 شحنة غادرت الموانئ الثلاثة على البحر الأسود بموجب الاتفاق محملة بـ370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية، بحسب فريدريك كيني منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على الاتفاق.
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة ستنظمان طرق نقل السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا
14 يوليو, 08:57 GMT
لكن كيني قال للصحفيين إن هذا ينبغي أن يتغير بمجرد أن ترسو السفن في أوكرانيا، مضيفا: "في الواقع انتقلنا إلى شحنات القمح"، بحسب "فرانس برس".
وقال: "أعطينا الضوء الأخضر لأول سفينة متجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحصل ذلك الأسبوع المقبل".
وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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