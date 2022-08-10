https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأمم-المتحدة-تتوقع-خروج-أول-شحنة-قمح-من-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-1066273978.html

الأمم المتحدة تتوقع خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل

الأمم المتحدة تتوقع خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل

توقع مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل بموجب اتفاق تاريخي توسطت فيه تركيا. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T20:16+0000

2022-08-10T20:16+0000

2022-08-10T20:16+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000561_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5142d200afa58be46fa57db2008ef750.jpg

وكانت أول 12 شحنة غادرت الموانئ الثلاثة على البحر الأسود بموجب الاتفاق محملة بـ370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية، بحسب فريدريك كيني منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على الاتفاق.لكن كيني قال للصحفيين إن هذا ينبغي أن يتغير بمجرد أن ترسو السفن في أوكرانيا، مضيفا: "في الواقع انتقلنا إلى شحنات القمح"، بحسب "فرانس برس".وقال: "أعطينا الضوء الأخضر لأول سفينة متجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحصل ذلك الأسبوع المقبل".وكانت إسطنبول قد شهدت، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220714/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-والأمم-المتحدة-ستنظمان-طرق-نقل-السفن-المتجهة-إلى-موانئ-أوكرانيا-1065048905.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا