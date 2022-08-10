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البحرية الإيرانية تكشف تفاصيل هجوم الزوراق المجهولة على مدمرة جماران في البحر الأحمر
البحرية الإيرانية تكشف تفاصيل هجوم الزوراق المجهولة على مدمرة جماران في البحر الأحمر
كشفت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاشتباك البحري الذي خاضته مدمرة جماران الإيرانية في البحر الأحمر. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:29+0000
2022-08-10T13:29+0000
أخبار إيران
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وقال مساعد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني لشؤون العمليات الأدميرال مصطفى تاج الديني، إن "القطع البحرية الإيرانية التي تقودها مدمرة جماران والتي تنفذ مهامها في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر تلقت طلب دعم من سفينة إيرانية في منطقة البحر الأحمر وتوجهت نحوها على الفور واشتبكت مع زوارق كانت تهاجم هذه السفينة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف الأدميرال تاج الديني أن "تبادلا كثيفا لإطلاق النيران جرى ما أجبر الزوارق المهاجمة على التراجع والفرار"، متابعا: أن "من مهام القوات البحرية للجيش الإيراني الحفاظ على أمن طرق المواصلات والدفاع عن المصالح الحيوية لإيران في البحار والمحيطات".وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أكدت أن "البحرية الإيرانية صدت هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر"، مشيرة إلى اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار.وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، إن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان تريد.ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا: "نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".
https://arabic.sputniknews.com/20220810/البحرية-الإيرانية-تصد-هجوما-لزوارق-مجهولة-على-سفينة-شحن-في-البحر-الأحمر-1066243853.html
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أخبار إيران

البحرية الإيرانية تكشف تفاصيل هجوم الزوراق المجهولة على مدمرة جماران في البحر الأحمر

13:29 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / -الجيش الإيراني يطلق صواريخ كروز في مناورات "الاقتدار البحري 99" المقامة في بحر عمان
الجيش الإيراني يطلق صواريخ كروز في مناورات الاقتدار البحري 99 المقامة في بحر عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاشتباك البحري الذي خاضته مدمرة جماران الإيرانية في البحر الأحمر.
وقال مساعد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني لشؤون العمليات الأدميرال مصطفى تاج الديني، إن "القطع البحرية الإيرانية التي تقودها مدمرة جماران والتي تنفذ مهامها في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر تلقت طلب دعم من سفينة إيرانية في منطقة البحر الأحمر وتوجهت نحوها على الفور واشتبكت مع زوارق كانت تهاجم هذه السفينة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر
10:23 GMT
وأضاف الأدميرال تاج الديني أن "تبادلا كثيفا لإطلاق النيران جرى ما أجبر الزوارق المهاجمة على التراجع والفرار"، متابعا: أن "من مهام القوات البحرية للجيش الإيراني الحفاظ على أمن طرق المواصلات والدفاع عن المصالح الحيوية لإيران في البحار والمحيطات".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أكدت أن "البحرية الإيرانية صدت هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر"، مشيرة إلى اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار.
وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، إن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان تريد.
ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".
وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.
وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا: "نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".
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