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https://arabic.sputniknews.com/20220810/البحرية-الإيرانية-تصد-هجوما-لزوارق-مجهولة-على-سفينة-شحن-في-البحر-الأحمر-1066243853.html
البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر
البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر
صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:23+0000
2022-08-10T10:23+0000
العالم
البحرية الإيرانية
اشتباكات
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صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر.وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية "اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في منطقة البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار".ولم تضيف الوكالة الإيرانية أي تفاصيل حول السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم.وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، إن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان تريد.ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا:"نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن إسرائيل انتقدت منذ فترة تواجد البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، قائلا: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا المتواجدين في الحقول التجارية وناقلات النفط، وهم يحتاجون إلى دعم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أحيانا بعض الغرور من البعض والذي يجب الرد عليه".وجدد القائد العسكري الإيراني على أن تواجد بلاده مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن، وأن القوات البحرية الإيرانية عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل، وهو ما يعني وجودها ليس في البحر الأحمر فقط، ولكن في البحر المتوسط ​​أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/قائد-البحرية-الإيرانية-قواتنا-عبرت-قناة-السويس-على-ثلاث-مراحل-1065703121.html
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العالم, البحرية الإيرانية, اشتباكات

البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر

10:23 GMT 10.08.2022
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Iranian Army
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صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر.
صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية "اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في منطقة البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار".
ولم تضيف الوكالة الإيرانية أي تفاصيل حول السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم.
وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، إن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان تريد.
ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".
وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.
وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا:
"نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".
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قائد البحرية الإيرانية: قواتنا عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل
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وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن إسرائيل انتقدت منذ فترة تواجد البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، قائلا: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا المتواجدين في الحقول التجارية وناقلات النفط، وهم يحتاجون إلى دعم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أحيانا بعض الغرور من البعض والذي يجب الرد عليه".
وجدد القائد العسكري الإيراني على أن تواجد بلاده مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن، وأن القوات البحرية الإيرانية عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل، وهو ما يعني وجودها ليس في البحر الأحمر فقط، ولكن في البحر المتوسط ​​أيضا.
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