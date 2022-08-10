https://arabic.sputniknews.com/20220810/البحرية-الإيرانية-تصد-هجوما-لزوارق-مجهولة-على-سفينة-شحن-في-البحر-الأحمر-1066243853.html

البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر

البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر

صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T10:23+0000

2022-08-10T10:23+0000

2022-08-10T10:23+0000

العالم

البحرية الإيرانية

اشتباكات

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صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر.وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية "اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في منطقة البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار".ولم تضيف الوكالة الإيرانية أي تفاصيل حول السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم.وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، إن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان تريد.ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا:"نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن إسرائيل انتقدت منذ فترة تواجد البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، قائلا: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا المتواجدين في الحقول التجارية وناقلات النفط، وهم يحتاجون إلى دعم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أحيانا بعض الغرور من البعض والذي يجب الرد عليه".وجدد القائد العسكري الإيراني على أن تواجد بلاده مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن، وأن القوات البحرية الإيرانية عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل، وهو ما يعني وجودها ليس في البحر الأحمر فقط، ولكن في البحر المتوسط ​​أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/قائد-البحرية-الإيرانية-قواتنا-عبرت-قناة-السويس-على-ثلاث-مراحل-1065703121.html

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العالم, البحرية الإيرانية, اشتباكات