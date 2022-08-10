البحرية الإيرانية تصد هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن في البحر الأحمر
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
© AP Photo / Iranian Army
صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر.
صدت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هجوما لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر.
وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية "اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في منطقة البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار".
وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية "اشتباك فريق المرافقة البحرية التابعة للجيش الإيراني بقيادة المدمرة جماران في منطقة البحر الأحمر مع زوارق مجهولة هاجمت سفينة شحن إيرانية وإجبارها على الفرار".
جزییات درگیری نیروی دریایی #ارتش در دریای سرخ— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 10, 2022
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش:
تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش تحت فرماندهی ناوشکن جماران در محدوده دریای سرخ پس از درخواست کمک از سوی کشتی ایرانی با قایقهای مهاجم درگیر و آنها را متواری کردند pic.twitter.com/z7NdEMZlj0
ولم تضيف الوكالة الإيرانية أي تفاصيل حول السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم.
وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، إن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان تريد.
ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".
وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.
وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا:
"نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".
28 يوليو, 15:40 GMT
وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن إسرائيل انتقدت منذ فترة تواجد البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، قائلا: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا المتواجدين في الحقول التجارية وناقلات النفط، وهم يحتاجون إلى دعم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أحيانا بعض الغرور من البعض والذي يجب الرد عليه".
وجدد القائد العسكري الإيراني على أن تواجد بلاده مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن، وأن القوات البحرية الإيرانية عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل، وهو ما يعني وجودها ليس في البحر الأحمر فقط، ولكن في البحر المتوسط أيضا.