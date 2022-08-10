https://arabic.sputniknews.com/20220810/الداخلية-الفرنسية-المحققون-يشتبهون-بأن-حريق-الغابات-في-جيروند-مفتعل--1066270800.html
الداخلية الفرنسية: المحققون يشتبهون بأن حريق الغابات في جيروند مفتعل
الداخلية الفرنسية: المحققون يشتبهون بأن حريق الغابات في جيروند مفتعل
كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن اشتباه المحققين في أن حريق غابات في جنوب غرب البلاد مفتعل. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T17:59+0000
2022-08-10T17:59+0000
2022-08-10T17:59+0000
حرائق غابات
أخبار فرنسا
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وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يكافحون حريق لانديراس في جيروند.وأضاف الوزير الفرنسي أن المحققين يشتبهون في أن الحريق مفتعل، بحسب "فرانس برس".وتسبب تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقا هائلا في تموز/يوليو، في تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء 8 آلاف شخص.وكانت فرنسا طلبت من إيطاليا والسويد إرسال طائرات إطفاء لمواجهة الحرائق، بينما وجه وزير الداخلية الفرنسي نداء لرجال الإطفاء المتطوعين بالتوجه لمناطق الحرائق.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/فرق-الإطفاء-تواصل-جهودها-لإخماد-حريق-غابات-غربي-تركيا-1066008927.html
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حرائق غابات, أخبار فرنسا
الداخلية الفرنسية: المحققون يشتبهون بأن حريق الغابات في جيروند مفتعل
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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن اشتباه المحققين في أن حريق غابات في جنوب غرب البلاد مفتعل.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يكافحون حريق
لانديراس في جيروند.
وأضاف الوزير الفرنسي أن المحققين يشتبهون في أن الحريق مفتعل، بحسب "فرانس برس".
وتسبب تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقا هائلا في تموز/يوليو، في تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء 8 آلاف شخص.
وكانت فرنسا طلبت من إيطاليا والسويد إرسال طائرات إطفاء لمواجهة الحرائق، بينما وجه وزير الداخلية الفرنسي نداء لرجال الإطفاء المتطوعين بالتوجه لمناطق الحرائق.