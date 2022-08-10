https://arabic.sputniknews.com/20220810/انقطاع-خدمات-الإنترنت-عن-سيراليون-تزامنا-مع-احتجاجات-واسعة-النطاق-1066268878.html
انقطاع خدمات الإنترنت عن سيراليون تزامنا مع احتجاجات واسعة النطاق
انقطاع خدمات الإنترنت عن سيراليون تزامنا مع احتجاجات واسعة النطاق
قالت منظمة مراقبة أداء الإنترنت "نت بلوكس"، اليوم الأربعاء، إن الاتصال بالإنترنت في دولة سيراليون الواقعة في غرب أفريقيا معلق تماما تقريبا، وسط احتجاجات مناهضة... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T16:33+0000
2022-08-10T16:33+0000
2022-08-10T16:33+0000
العالم
مجتمع
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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن مظاهرة وطنية بدأت في سيراليون حيث دعا المشاركون الحكومة إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة.من جانبها قالت "نت بلوكس" إن "مقاييسها تؤكد حدوث انقطاع في خدمة الإنترنت على مستوى البلاد على صعيد العديد من مقدمي الخدمة في جميع أنحاء سيراليون اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء".واستمر العطل ساعتين، وجاء وسط تقارير عن احتجاجات واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة فريتاون ومناطق أخرى، بحسب المنظمة.وفقا لـ"نت بلوكس"، اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء، انخفضت مستويات الاتصال على مستوى البلاد إلى 5% من المستويات العادية مع عدم القدرة على التحايل على اضطرابات الإنترنت من خلال استخدام خدمات "الشبكات الخاصة الافتراضية، في بي إن".وبحسب تقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة فريتاون، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ودعت الحكومة الجيش للعمل مع الشرطة لتفريق الاحتجاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/عودة-خدمات-الإنترنت-في-اليمن-بعد-انقطاع-4-أيام-عقب-ضربات-جوية-نفذها-التحالف-العربي-1057052498.html
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العالم, مجتمع
انقطاع خدمات الإنترنت عن سيراليون تزامنا مع احتجاجات واسعة النطاق
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قالت منظمة مراقبة أداء الإنترنت "نت بلوكس"، اليوم الأربعاء، إن الاتصال بالإنترنت في دولة سيراليون الواقعة في غرب أفريقيا معلق تماما تقريبا، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة فريتاون.
موسكو- سبوتنيك
. في وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن مظاهرة وطنية بدأت في سيراليون حيث دعا المشاركون الحكومة إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبها قالت "نت بلوكس" إن "مقاييسها تؤكد حدوث انقطاع في خدمة الإنترنت
على مستوى البلاد على صعيد العديد من مقدمي الخدمة في جميع أنحاء سيراليون اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء".
واستمر العطل ساعتين، وجاء وسط تقارير عن احتجاجات واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة فريتاون ومناطق أخرى، بحسب المنظمة.
وفقا لـ"نت بلوكس"، اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء، انخفضت مستويات الاتصال على مستوى البلاد إلى 5% من المستويات العادية مع عدم القدرة على التحايل على اضطرابات الإنترنت من خلال استخدام خدمات "الشبكات الخاصة الافتراضية، في بي إن".
وبحسب تقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة فريتاون، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ودعت الحكومة الجيش للعمل مع الشرطة لتفريق الاحتجاجات.