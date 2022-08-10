https://arabic.sputniknews.com/20220810/تهريب-أكثر-من-800-نزيل-في-اقتحام-مسلح-لسجن-بالكونغو-1066272346.html
تهريب أكثر من 800 نزيل في اقتحام مسلح لسجن بالكونغو
تهريب أكثر من 800 نزيل في اقتحام مسلح لسجن بالكونغو
تمكنت جماعة متمردة من تحرير أكثر من 800 نزيل في سجن بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في عملية اقتحام سجن أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، حسبما أعلن الجيش... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T19:26+0000
2022-08-10T19:26+0000
2022-08-10T19:26+0000
الكونغو
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وقال أنطوني موشايي المتحدث باسم الجيش إن مسلحين هاجموا سجن كاكوانجورا المركزي في بلدة بوتيمبو ليل الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".وذكر أن "الحصيلة الأولية التي ما زالت مؤقتة، هي مقتل اثنين من رجال الشرطة"، مضيفا أن أحد منفذي الهجوم قتل أيضا.وأوضح موشايي في وقت لاحق إن الجيش قال إن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) زعم أن فرعه الإقليمي - القوات الديمقراطية المتحالفة - هو من نفذ الهجوم في البلد الأفريقي الفقير.قال مصدر في مصلحة السجون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جميع السجناء البالغ عددهم 872 نزيلا هربوا باستثناء 49.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصرع-21-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-انقلاب-شاحنة-يقودها-سائق-ثمل-جنوبي-الكونغو-الديمقراطية-1065866409.html
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الكونغو
تهريب أكثر من 800 نزيل في اقتحام مسلح لسجن بالكونغو
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تمكنت جماعة متمردة من تحرير أكثر من 800 نزيل في سجن بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في عملية اقتحام سجن أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، حسبما أعلن الجيش اليوم الأربعاء.
وقال أنطوني موشايي المتحدث باسم الجيش إن مسلحين هاجموا سجن كاكوانجورا المركزي في بلدة بوتيمبو ليل الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".
وذكر أن "الحصيلة الأولية التي ما زالت مؤقتة، هي مقتل اثنين من رجال الشرطة"، مضيفا أن أحد منفذي الهجوم قتل أيضا.
وأوضح موشايي في وقت لاحق إن الجيش قال إن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) زعم أن فرعه الإقليمي - القوات الديمقراطية المتحالفة - هو من نفذ الهجوم في البلد الأفريقي الفقير
.
قال مصدر في مصلحة السجون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جميع السجناء البالغ عددهم 872 نزيلا هربوا باستثناء 49.