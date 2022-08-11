https://arabic.sputniknews.com/20220811/أنصار-الإطار-التنسيقي-في-العراق-يعلنون-عن-تظاهرات-جديدة--1066289171.html
أنصار "الإطار التنسيقي" في العراق يعلنون عن تظاهرات جديدة
أنصار "الإطار التنسيقي" في العراق يعلنون عن تظاهرات جديدة
دعا أنصار "الإطار التنسيقي" العراقي، إلى التظاهر غدا الجمعة، "على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:13+0000
2022-08-11T11:13+0000
2022-08-11T11:13+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف بـ "الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، اليوم الخميس، فقد أعلنت موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى "الشعب يحمي الدولة"، حسب موقع "كلمتي".وقال البيان: "التظاهرة ستكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة 12 آب (أغسطس) 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".ودعا البيان "جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم" إلى "المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي".وعن مسؤوليات الحكومة التي تطالب بها، أوضح البيان أنها "ستأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين".ورفض البيان "مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة، فالعراق للجميع والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة"، مشددا على "الالتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع أخوتنا في القوات الأمنية العراقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الإطار-التنسيقي-يدعو-العراقيين-للاستعداد-والجاهزية-للدفاع-عن-الدولة-والدستور-والنظام-1065873124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
أنصار "الإطار التنسيقي" في العراق يعلنون عن تظاهرات جديدة
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دعا أنصار "الإطار التنسيقي" العراقي، إلى التظاهر غدا الجمعة، "على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".
ووفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف بـ "الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، اليوم الخميس، فقد أعلنت موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى "الشعب يحمي الدولة"، حسب موقع "كلمتي"
.
وقال البيان: "التظاهرة ستكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد
الجمعة 12 آب (أغسطس) 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".
ودعا البيان "جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم" إلى "المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي".
وأوضحت اللجنة المنظمة أن "التظاهرة ستطالب بمطالب سلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء ، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر".
وعن مسؤوليات الحكومة التي تطالب بها، أوضح البيان أنها "ستأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين".
ورفض البيان "مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة، فالعراق للجميع
والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة"، مشددا على "الالتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع أخوتنا في القوات الأمنية العراقية".