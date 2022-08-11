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https://arabic.sputniknews.com/20220811/أوكرانيا-تستهدف-النفايات-النووية-في-محطة-زابوروجيه-لتكرار-سيناريو-تشيرنوبل-1066306545.html
أوكرانيا تستهدف النفايات النووية في محطة زابوروجيه لتكرار سيناريو "تشيرنوبل"
أوكرانيا تستهدف النفايات النووية في محطة زابوروجيه لتكرار سيناريو "تشيرنوبل"
قال رئيس الإدارة الإقليمية في منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن "كييف تحاول ضرب منشأة تخزين النفايات النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفي هذه... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T15:54+0000
2022-08-11T15:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح باليتسكي لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "ضرب (الأوكرانيون) عمليا منشأة لتخزين النفايات النووية من أجل توليد نوع من الانفجار القذر على أراضينا، أي لخلق حالة يتم فيها إطلاق آلاف الأطنان من النفايات المشعة المخزنة هناك في الغلاف الجوي، وجعل المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة".وتابع: "الإدارة وضعت اليوم خطة لإخلاء السكان في حال حدوث مثل هذا الوضع"، مضيفاً أن "المخازن خرسانية لكن بالإمكان اختراقها".وأردف باليتيسكي: "يمكن أن يحدث هذا إذا ضرب الأوكرانيون محطة الطاقة النووية بأنظمة الصواريخ الأرضية الأمريكية هيمارس".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/غوتيريش-يدعو-إلى-إنشاء-نطاق-مني-حول-مفاعل-زابوروجيه-النووي-1066294773.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تستهدف النفايات النووية في محطة زابوروجيه لتكرار سيناريو "تشيرنوبل"

15:54 GMT 11.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال رئيس الإدارة الإقليمية في منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن "كييف تحاول ضرب منشأة تخزين النفايات النووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفي هذه الحالة، تم وضع خطة لإجلاء السكان من الأراضي القريبة من المحطة".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
غوتيريش يدعو إلى إنشاء "نطاق آمن" حول محطة زابوروجيه النووية
11:42 GMT
وأوضح باليتسكي لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "ضرب (الأوكرانيون) عمليا منشأة لتخزين النفايات النووية من أجل توليد نوع من الانفجار القذر على أراضينا، أي لخلق حالة يتم فيها إطلاق آلاف الأطنان من النفايات المشعة المخزنة هناك في الغلاف الجوي، وجعل المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة".
وتابع: "الإدارة وضعت اليوم خطة لإخلاء السكان في حال حدوث مثل هذا الوضع"، مضيفاً أن "المخازن خرسانية لكن بالإمكان اختراقها".

وأضاف: "وجدنا مقذوفات على بعد 20 مترًا تقريبًا من موقع تخزين النفايات النووية، حيث مازالوا يقصفون بشكل أساسي باستخدام صواريخ سميرتش وأوراغان... ولكن إذا اصطدمت بمخزن الخرسانة بدقة كافية، فسوف يتسبب ذلك في موقف، من المخيف مجرد التفكير به، تمامًا على غرار ذلك الذي كان في تشيرنوبل".

وأردف باليتيسكي: "يمكن أن يحدث هذا إذا ضرب الأوكرانيون محطة الطاقة النووية بأنظمة الصواريخ الأرضية الأمريكية هيمارس".
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