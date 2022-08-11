عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-غربي-ثلثا-الثروات-الباطنية-في-أوكرانيا-قد-تصبح-تحت-سيطرة-روسيا-1066312239.html
إعلام غربي: ثلثا الثروات الباطنية في أوكرانيا قد تصبح تحت سيطرة روسيا
إعلام غربي: ثلثا الثروات الباطنية في أوكرانيا قد تصبح تحت سيطرة روسيا
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقعت الرواسب المعدنية في المناطق المحررة في أوكرانيا تحت سيطرة روسية، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 12.4 تريليون دولار، بحسب... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:48+0000
2022-08-11T18:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/27/1013452748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d481b7b0e08ecfcade65821b2684fa7c.jpg
وأشارت الصحيفة إلى بيانات من شركة التحليل الكندية "سيك ديف" التي تبين أن السيطرة الروسية تشمل الآن 63 موقع رواسب فحم أوكرانية، و11% من إجمالي احتياطيات النفط في البلاد، وخُمس الغاز الطبيعي، و42% من المعادن، وثلث رواسب العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك الليثيوم اللازم لإنتاج البطاريات.وأعرب ستانيسلاف زينتشينكو، مدير المركز التحليلي الأوكراني للاقتصاد للصحيفة، عن قلقه من مخاطر تحول أوكرانيا إلى "واحدة من دول البلطيق".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/أوكرانيا-تستهدف-النفايات-النووية-في-محطة-زابوروجيه-لتكرار-سيناريو-تشيرنوبل-1066306545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/27/1013452748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f009ae0907671ba56159468aa93b3e18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي: ثلثا الثروات الباطنية في أوكرانيا قد تصبح تحت سيطرة روسيا

18:48 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورميناء مورمانسك
ميناء مورمانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقعت الرواسب المعدنية في المناطق المحررة في أوكرانيا تحت سيطرة روسية، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 12.4 تريليون دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وأشارت الصحيفة إلى بيانات من شركة التحليل الكندية "سيك ديف" التي تبين أن السيطرة الروسية تشمل الآن 63 موقع رواسب فحم أوكرانية، و11% من إجمالي احتياطيات النفط في البلاد، وخُمس الغاز الطبيعي، و42% من المعادن، وثلث رواسب العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك الليثيوم اللازم لإنتاج البطاريات.

كما فقدت أوكرانيا حسب الصحيفة رواسب كبيرة من اليورانيوم والذهب والحجر الجيري، وبشكل عام، يمكن أن تفقد كييف الوصول إلى ثلثي احتياطياتها من الطاقة والمعادن.

محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
أوكرانيا تستهدف النفايات النووية في محطة زابوروجيه لتكرار سيناريو "تشيرنوبل"
15:54 GMT

وكل هذه الرواسب ضرورية لإنتاج منتجات عالية التقنية من الإلكترونيات الدقيقة إلى مكونات الطيران، والتي، ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، ستجعل من الصعب على الغرب إيجاد بدائل للواردات من روسيا والصين.

وأعرب ستانيسلاف زينتشينكو، مدير المركز التحليلي الأوكراني للاقتصاد للصحيفة، عن قلقه من مخاطر تحول أوكرانيا إلى "واحدة من دول البلطيق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала