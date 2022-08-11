https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-غربي-ثلثا-الثروات-الباطنية-في-أوكرانيا-قد-تصبح-تحت-سيطرة-روسيا-1066312239.html
إعلام غربي: ثلثا الثروات الباطنية في أوكرانيا قد تصبح تحت سيطرة روسيا
إعلام غربي: ثلثا الثروات الباطنية في أوكرانيا قد تصبح تحت سيطرة روسيا
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقعت الرواسب المعدنية في المناطق المحررة في أوكرانيا تحت سيطرة روسية، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 12.4 تريليون دولار، بحسب... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:48+0000
2022-08-11T18:48+0000
2022-08-11T18:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/27/1013452748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d481b7b0e08ecfcade65821b2684fa7c.jpg
وأشارت الصحيفة إلى بيانات من شركة التحليل الكندية "سيك ديف" التي تبين أن السيطرة الروسية تشمل الآن 63 موقع رواسب فحم أوكرانية، و11% من إجمالي احتياطيات النفط في البلاد، وخُمس الغاز الطبيعي، و42% من المعادن، وثلث رواسب العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك الليثيوم اللازم لإنتاج البطاريات.وأعرب ستانيسلاف زينتشينكو، مدير المركز التحليلي الأوكراني للاقتصاد للصحيفة، عن قلقه من مخاطر تحول أوكرانيا إلى "واحدة من دول البلطيق".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/أوكرانيا-تستهدف-النفايات-النووية-في-محطة-زابوروجيه-لتكرار-سيناريو-تشيرنوبل-1066306545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/27/1013452748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f009ae0907671ba56159468aa93b3e18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي: ثلثا الثروات الباطنية في أوكرانيا قد تصبح تحت سيطرة روسيا
تابعنا عبر
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقعت الرواسب المعدنية في المناطق المحررة في أوكرانيا تحت سيطرة روسية، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 12.4 تريليون دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وأشارت الصحيفة إلى بيانات من شركة التحليل الكندية "سيك ديف" التي تبين أن السيطرة الروسية تشمل الآن 63 موقع رواسب فحم أوكرانية، و11% من إجمالي احتياطيات النفط في البلاد، وخُمس الغاز الطبيعي، و42% من المعادن، وثلث رواسب العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك الليثيوم اللازم لإنتاج البطاريات.
كما فقدت أوكرانيا حسب الصحيفة رواسب كبيرة من اليورانيوم والذهب والحجر الجيري، وبشكل عام، يمكن أن تفقد كييف الوصول إلى ثلثي احتياطياتها من الطاقة والمعادن.
وكل هذه الرواسب ضرورية لإنتاج منتجات عالية التقنية من الإلكترونيات الدقيقة إلى مكونات الطيران، والتي، ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، ستجعل من الصعب على الغرب إيجاد بدائل للواردات من روسيا والصين.
وأعرب ستانيسلاف زينتشينكو، مدير المركز التحليلي الأوكراني
للاقتصاد للصحيفة، عن قلقه من مخاطر تحول أوكرانيا إلى "واحدة من دول البلطيق".