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البرهان يدعو للتوافق على حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية
البرهان يدعو للتوافق على حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحزاب والقوى السودانية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:55+0000
2022-08-11T17:55+0000
2022-08-11T17:55+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه بسفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن غازيل، بمناسبة انتهاء عملها في السودان، بحسب بيان نشره المجلس، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.وحث البرهان الأحزاب وقوى الثورة على التوافق استعدادا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بنهاية المرحلة الانتقالية.وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيدات المؤسسة العسكرية على الانسحاب من العملية السياسية.وخلال اللقاء عبّر البرهان عن شكره وتقديره لمواقف مملكة النرويج الداعمة للسودان وجهودها في إسناد عملية السلام في البلاد، من أجل سودان آمن ومستقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/انهيار-آلاف-المنازل-شمالي-السودان-نتيجة-السيول-ونداءات-عاجلة-بإغاثة-المتضررين-1066289493.html
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أخبار السودان اليوم
البرهان يدعو للتوافق على حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية
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دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحزاب والقوى السودانية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك خلال لقائه بسفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن غازيل، بمناسبة انتهاء عملها في السودان، بحسب بيان نشره المجلس، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.
وحث البرهان الأحزاب وقوى الثورة على التوافق استعدادا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بنهاية المرحلة الانتقالية.
وجدد رئيس مجلس السيادة
تأكيدات المؤسسة العسكرية على الانسحاب من العملية السياسية.
وخلال اللقاء عبّر البرهان عن شكره وتقديره لمواقف مملكة النرويج الداعمة للسودان وجهودها في إسناد عملية السلام في البلاد، من أجل سودان آمن ومستقر.