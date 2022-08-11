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https://arabic.sputniknews.com/20220811/الرئيس-السريلانكي-السابق-يصل-إلى-تايلاند-بعد-انتهاء-تأشيرته-في-سنغافورة-1066310317.html
الرئيس السريلانكي السابق يصل إلى تايلاند بعد انتهاء تأشيرته في سنغافورة
الرئيس السريلانكي السابق يصل إلى تايلاند بعد انتهاء تأشيرته في سنغافورة
وصل الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بعد انتهاء تأشيرته في سنغافورة التي لجأ إليها قبل شهر هربا من... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:54+0000
2022-08-11T16:54+0000
سريلانكا
أخبار تايلاند
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قال مسؤول بارز في تايلاند إن الرئيس المطاح به هبط بطائرة خاصة في مطار دون موينغ الدولي في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب "فرانس برس".وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السريلانكي السابق غادر قسم كبار الشخصيات في المطار بعد حوالي 40 دقيقة مع زوجته وركب سيارة سيدان سوداء.طار راجاباكسا إلى سنغافورة من المالديف في 14 يوليو/ تموز، بعد هروبه من أزمة اقتصادية متفاقمة واحتجاجات واسعة النطاق في سريلانكا. وقدم استقالته بعد وقت قصير من وصوله.عادة ما يحصل السريلانكيون الذين يصلون إلى سنغافورة على تأشيرة لمدة 30 يومًا، لكن السلطات قالت إنها منحت راجاباكسا في البداية أسبوعين فقط، ثم مددت التأشيرة لمدة أسبوعين آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-سريلانكا-يؤكد-تأجيل-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-إلى-سبتمبر-1065778532.html
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سريلانكا, أخبار تايلاند

الرئيس السريلانكي السابق يصل إلى تايلاند بعد انتهاء تأشيرته في سنغافورة

16:54 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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وصل الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بعد انتهاء تأشيرته في سنغافورة التي لجأ إليها قبل شهر هربا من المحتجين في بلاده.
قال مسؤول بارز في تايلاند إن الرئيس المطاح به هبط بطائرة خاصة في مطار دون موينغ الدولي في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب "فرانس برس".
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السريلانكي السابق غادر قسم كبار الشخصيات في المطار بعد حوالي 40 دقيقة مع زوجته وركب سيارة سيدان سوداء.
طار راجاباكسا إلى سنغافورة من المالديف في 14 يوليو/ تموز، بعد هروبه من أزمة اقتصادية متفاقمة واحتجاجات واسعة النطاق في سريلانكا. وقدم استقالته بعد وقت قصير من وصوله.
عادة ما يحصل السريلانكيون الذين يصلون إلى سنغافورة على تأشيرة لمدة 30 يومًا، لكن السلطات قالت إنها منحت راجاباكسا في البداية أسبوعين فقط، ثم مددت التأشيرة لمدة أسبوعين آخرين.
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