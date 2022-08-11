https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-نادي-الزمالك-لا-تصالح-مع-الخطيب-1066308470.html
رئيس نادي الزمالك: لا تصالح مع الخطيب
رئيس نادي الزمالك: لا تصالح مع الخطيب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الحكم الذي صدر ضده بالحبس شهرا، لن يؤثر على رئاسته للقلعة البيضاء. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
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وصرح منصور، عبر قناة "الزمالك" الفضائية: "أقول للخطيب إنني لا أريد التصالح، وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء".وقال: "عندما سمعت الحكم الذي صدر ضدي، أول شيء قلته هو الحمد لله، ومرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر".وأضاف: "أقول لجماهير الزمالك لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي، وأطالبهم بالحضور، ولدي لاعبين رجالة ومدرب محترم ومشرف على الكرة سافر وانتهى من الصفقتين".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مرتضى-منصور-يعلن-رسميا-عدم-تجديد-الزمالك-مع-هؤلاء-اللاعبين-في-مقدمتهم-أبو-جبل-1059784179.html
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رئيس نادي الزمالك: لا تصالح مع الخطيب
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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الحكم الذي صدر ضده بالحبس شهرا، لن يؤثر على رئاسته للقلعة البيضاء.
وصرح منصور، عبر قناة "الزمالك" الفضائية: "أقول للخطيب إنني لا أريد التصالح، وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء".
وقال: "عندما سمعت الحكم الذي صدر ضدي، أول شيء قلته هو الحمد لله، ومرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر".
وأضاف: "أقول لجماهير الزمالك
لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي، وأطالبهم بالحضور، ولدي لاعبين رجالة ومدرب محترم ومشرف على الكرة سافر وانتهى من الصفقتين".