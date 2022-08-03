https://arabic.sputniknews.com/20220803/سنكون-أغنى-نادي-مرتضى-منصور-يقول-إن-الزمالك-سيصبح-قادرا-على-شراء-لاعبي-ريال-مدريد-1065965225.html
مرتضى منصور يقول إن الزمالك سيصبح قادرا على شراء لاعبي ريال مدريد
مرتضى منصور يقول إن الزمالك سيصبح قادرا على شراء لاعبي ريال مدريد
تعهد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بأن يجعل من الأخير أغنى ناد في البلاد، بحيث يكون قادرا على شراء لاعبين من ريال مدريد الإسباني. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T21:44+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصور للإعلان عن التفاصيل الخاصة بموعد الانتهاء من استاد النادي، الجديد بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.وقال منصور "فرع أكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نخدع الأعضاء، سنقوم بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن"، على ما نقل موقع "مصراوي".وأضاف "الذين طالبوا بإطلاق اسمي على استاد الزمالك أقول لهم آسف، الملعب سيكون باسم نادي الزمالك، وسيتسع لـ45 ألف مشجع".وتابع "سيكون هناك فرصة للأعضاء الجدد لتقسيط العضويات الخاصة بفرع 6 اكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصري".وكشف مرتضى منصور أنه سيتم إطلاق اسم جيسوالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول، على أكبر حديقة في نادي الزمالك.وقال في هذا الصدد "هو مدرب كبير كان رافضا أن يعود للتدريب ولكنه احترم رغبتنا في إعادته لقيادة الفريق".يشار إلى أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، كما توّج في 21 يوليو/تموز المنصرم بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/مصر-إيقاف-تنفيذ-حبس-رئيس-نادي-الزمالك-بتهمة-سب-رئيس-الأهلي-1065183034.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
مرتضى منصور يقول إن الزمالك سيصبح قادرا على شراء لاعبي ريال مدريد
21:44 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 03.08.2022) تابعنا عبر
تعهد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بأن يجعل من الأخير أغنى ناد في البلاد، بحيث يكون قادرا على شراء لاعبين من ريال مدريد الإسباني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصور للإعلان عن التفاصيل الخاصة بموعد الانتهاء من استاد النادي، الجديد بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.
وقال منصور "فرع أكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نخدع الأعضاء، سنقوم بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن"، على ما نقل موقع
"مصراوي".
وأضاف "الذين طالبوا بإطلاق اسمي على استاد الزمالك
أقول لهم آسف، الملعب سيكون باسم نادي الزمالك، وسيتسع لـ45 ألف مشجع".
وتابع "سيكون هناك فرصة للأعضاء الجدد لتقسيط العضويات الخاصة بفرع 6 اكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصري".
وقال رئيس القلعة البيضاء: "ستكون هناك تخفيضات لأول 5 آلاف عضو بعدها سيتم فتح باب العضوية في الفرع الرئيسي مقابل 500 ألف جنيه (26.26 ألف دولار)، نحن لن نكون أقل من أي ناد آخر، الزمالك سيكون أغنى ناد في مصر وسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب حتى لو من ريال مدريد".
وكشف مرتضى منصور
أنه سيتم إطلاق اسم جيسوالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول، على أكبر حديقة في نادي الزمالك.
وقال في هذا الصدد "هو مدرب كبير كان رافضا أن يعود للتدريب ولكنه احترم رغبتنا في إعادته لقيادة الفريق".
يشار إلى أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، كما توّج في 21 يوليو/تموز المنصرم بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي.