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شولتز: أول محطة للغاز الطبيعي المسال تبدأ العمل في ألمانيا أوائل العام المقبل
شولتز: أول محطة للغاز الطبيعي المسال تبدأ العمل في ألمانيا أوائل العام المقبل
ستبدأ أول محطات للغاز الطبيعي المسال عملها في ألمانيا أوائل العام المقبل. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:18+0000
2022-08-11T14:18+0000
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، خلال افتتاح مؤتمره الصحفي الصيفي الكبير في برلين، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، أن محطات الغاز الطبيعي المسال الأولى ستبدأ العمل في ألمانيا بداية العام المقبل.وقال: "نعم، سيتم تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال الأولى هذا الشتاء، أوائل العام المقبل، نحن نعمل على ذلك بوتيرة مذهلة".وقد حث وزير الاقتصاد روبرت هابيك ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر مواطني الدولة على تقليل استهلاك الكهرباء لتوفير المال.ونشرت صحيفة "هاندلسبلات" دراسة، يوم السبت الماضي، مفادها أن ألمانيا يمكن أن تتوقف عن استخدام الغاز الروسي شريطة أن تستخدم 210 تيراواط ساعة من الكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/المستهلكون-في-ألمانيا-يواجهون-زيادة-بنسبة-133-في-أسعار-الغاز-1065920819.html
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أخبار ألمانيا

شولتز: أول محطة للغاز الطبيعي المسال تبدأ العمل في ألمانيا أوائل العام المقبل

14:18 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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ستبدأ أول محطات للغاز الطبيعي المسال عملها في ألمانيا أوائل العام المقبل.
برلين - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، خلال افتتاح مؤتمره الصحفي الصيفي الكبير في برلين، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، أن محطات الغاز الطبيعي المسال الأولى ستبدأ العمل في ألمانيا بداية العام المقبل.
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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وقال: "نعم، سيتم تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال الأولى هذا الشتاء، أوائل العام المقبل، نحن نعمل على ذلك بوتيرة مذهلة".

ويتوقع كثيرون انهيار الطاقة في ألمانيا خلال فصل الشتاء بسبب توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي.

وقد حث وزير الاقتصاد روبرت هابيك ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر مواطني الدولة على تقليل استهلاك الكهرباء لتوفير المال.
ونشرت صحيفة "هاندلسبلات" دراسة، يوم السبت الماضي، مفادها أن ألمانيا يمكن أن تتوقف عن استخدام الغاز الروسي شريطة أن تستخدم 210 تيراواط ساعة من الكهرباء.
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