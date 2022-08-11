https://arabic.sputniknews.com/20220811/وفاة-طفلة-فلسطينية-متأثرة-بإصابتها-جراء-القصف-الإسرائيلي-الأخير-على-قطاع-غزة-1066285748.html
وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة طفلة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بمستشفى المقاصد في القدس، متأثرة بإصابتها خلال القصف الإسرائيلي للقطاع. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:00+0000
2022-08-11T10:00+0000
2022-08-11T10:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066139479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9750489d279131bc07ea8516f10ca6ac.jpg
رام الله - سبوتنيك. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الطفلة ليان الشاعر (10 سنوات) وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في حالة موت سريري نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس حيث اخترقت الشظايا الدماغ وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.وبمقتل الطفلة الشاعر يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى 48 قتيلا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/قطاع-غزة-يعلن-إجمالي-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1066231623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066139479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88f806ac286163b2ae5a76282c5f9759.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة طفلة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بمستشفى المقاصد في القدس، متأثرة بإصابتها خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.
رام الله - سبوتنيك
. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الطفلة ليان الشاعر (10 سنوات) وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في حالة موت سريري نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس حيث اخترقت الشظايا الدماغ وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.
وبمقتل الطفلة الشاعر يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى 48 قتيلا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.
واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي
وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.