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https://arabic.sputniknews.com/20220811/وفاة-طفلة-فلسطينية-متأثرة-بإصابتها-جراء-القصف-الإسرائيلي-الأخير-على-قطاع-غزة-1066285748.html
وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة طفلة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بمستشفى المقاصد في القدس، متأثرة بإصابتها خلال القصف الإسرائيلي للقطاع. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:00+0000
2022-08-11T10:00+0000
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الطفلة ليان الشاعر (10 سنوات) وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في حالة موت سريري نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس حيث اخترقت الشظايا الدماغ وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.وبمقتل الطفلة الشاعر يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى 48 قتيلا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/قطاع-غزة-يعلن-إجمالي-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1066231623.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

10:00 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amraأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amra
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة طفلة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بمستشفى المقاصد في القدس، متأثرة بإصابتها خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.
رام الله - سبوتنيك. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الطفلة ليان الشاعر (10 سنوات) وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في حالة موت سريري نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس حيث اخترقت الشظايا الدماغ وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي
9 أغسطس, 20:55 GMT
وبمقتل الطفلة الشاعر يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى 48 قتيلا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.
واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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