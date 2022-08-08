https://arabic.sputniknews.com/20220808/المبعوث-الأممي-للشرق-الأوسط-أي-استئناف-للأعمال-العدائية-في-غزة-سيؤدي-إلى-آثار-مدمرة-على-الطرفين-1066179430.html

المبعوث الأممي للشرق الأوسط: أي استئناف للأعمال العدائية في غزة سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين

المبعوث الأممي للشرق الأوسط: أي استئناف للأعمال العدائية في غزة سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين

أعلن المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء اليوم الاثنين، أن "وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وقطاع غزة لا يزال هشا". 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T21:01+0000

2022-08-08T21:01+0000

2022-08-08T21:01+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال وينسلاند، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول التصعيد الأخير في قطاع غزة، إن "حلقات العنف في غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع تضع حدا للاحتلال"، مضيفا أن "المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف إطلاق النار في غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.ولفت إلى أن "أي استئناف للأعمال العدائية سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين"، قائلا إن "غزة كانت على شفا انهيار إنساني عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس".وأكد أن "نقص الأدوية والمعدات الطبية أدى إلى مضاعفة آثار التصعيد في غزة"، مشيرا إلى أن "إغلاق إسرائيل التام للمعابر على مدى 6 أيام خلق أزمة إنسانية في غزة".وقال إنه "بموجب القانون الدولي فإن أي استخدام للقوة يجب أن يعمل القائم عليه لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال"، مؤكدا أن "التوتر ما يزال مرتفعا في الضفة الغربية، حيث انطلقت تظاهرات في الضفة الغربية احتجاجا على قصف غزة".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/-مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-العدوان-على-غزة-غير-مبرر-وغرضه-كان-الانتخابات-الإسرائيلية-المقبلة-1066178269.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم