https://arabic.sputniknews.com/20220811/وكالة-الطاقة-الدولية-تنفيذ-صفقة-أوبك-لشهر-يوليو-من-قبل-التحالف-بنسبة-523-وروسيا-719-1066285221.html

وكالة الطاقة الدولية: تنفيذ صفقة "أوبك+" لشهر يوليو من قبل التحالف بنسبة 523% وروسيا 719%

وكالة الطاقة الدولية: تنفيذ صفقة "أوبك+" لشهر يوليو من قبل التحالف بنسبة 523% وروسيا 719%

أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر يونيو/ حزيران، اليوم الخميس، أن دول "أوبك+" في الشهر الماضي يوليو/ تموز، نفذت صفقتها بنسبة 523 في المئة؛ بلغت نسبة وفاء... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T09:57+0000

2022-08-11T09:57+0000

2022-08-11T09:57+0000

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/14/1044791411_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_0c070d10e514b81e49045d0d9cc8ebd6.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة: "في يوليو ارتفع إنتاج النفط لدول "أوبك" بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 29.05 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج شركائها من خارج "أوبك" بمقدار 220 ألف برميل يوميا، إلى 15.12 مليون برميل يوميا. وزاد الإنتاج في 19 دولة مشاركة في صفقة النفط بمقدار 570 ألف برميل يوميا مقارنة بالزيادة المخطط لها بمقدار 648 ألف برميل يوميا، وبقي الإنتاج في 23 دولة من دول "أوبك+" مستقرًا بشكل عام، عند 43.26 مليون برميل يوميًا، وذلك على الرغم من الزيادة غير المتوقعة للإنتاج في روسيا".وبهذا الشكل، بحسب وكالة الطاقة الدولية، زاد إنتاج النفط فقط في روسيا (المكثفات لا تؤخذ في الاعتبار في الاتفاقية) في يوليو الماضي، بمقدار 20 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يونيو، إلى 9.8 مليون برميل يوميا، ولكنه كان أقل بمقدار 1.03 مليون برميل في اليوم عن حصة البلاد في إطار الصفقة.وفي المحصلة، نفذ تحالف "أوبك+" الصفقة بنسبة 523 في المئة (مقارنة بـ 314 في المئة في يونيو)، بما في ذلك دول أوبك - بنسبة 359 في المئة (229 في المئة ليونيو)، والدول غير الأعضاء في أوبك بنسبة 800 في المئة (461 في المئة في يونيو)، وروسيا بنسبة 719 في المئة (372 في يونيو).وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أنه في يوليو، بلغ إجمالي القدرات الاحتياطية في السعودية والإمارات 2.2 مليون برميل يوميا، ولكن في أغسطس/ آب، سيكون هناك 1.2 مليون برميل فقط في المملكة، وأقل من 800 ألف في الإمارات.وخفض تحالف "أوبك+" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في مايو/ أيار 2020، على خلفية انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة "كوفيد 19"؛ وفيما بعد تم تعديل شروط الاتفاقية، بشكل متكرر.وبذلك، منذ أغسطس 2021، رفع التحالف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، لكل شهر؛ وفي الفترة من مايو/أيار إلى يونيو من هذا العام، بمقدار 432 ألف برميل، ومنذ يوليو بمقدار 648 ألفا، ويخطط لرفع الإنتاج في سبتمبر/ أيلول بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.واعتبارًا من أغسطس الجاري، يجب أن ينتقل تحالف "أوبك+" إلى المرحلة النهائية المتمثلة في الخروج من تخفيضات الإنتاج. ومع ذلك، في الواقع، تتخلف بعض الدول عن الجدول الزمني لزيادة الإنتاج، بما في ذلك روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوبك-لا-ننافس-روسيا-وإنما-نتعاون-معها-1066010427.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط