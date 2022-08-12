https://arabic.sputniknews.com/20220812/اليمن-وقف-إنتاج-النفط-في-حقول-بمحافظة-شبوة-بعد-تجدد-المواجهات-بين-قوات-عسكرية-1066353083.html

اليمن.. وقف إنتاج النفط في حقول بمحافظة شبوة بعد تجدد المواجهات بين قوات عسكرية

اليمن.. وقف إنتاج النفط في حقول بمحافظة شبوة بعد تجدد المواجهات بين قوات عسكرية

أوقفت الحكومة اليمنية، إنتاج النفط الخام من حقول في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، على خلفية توتر تشهده المحافظة الغنية بالنفط إثر مواجهات دامية بين قوات عسكرية... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T23:15+0000

2022-08-12T23:15+0000

2022-08-12T23:15+0000

أخبار العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الشركة المشغلة لقطاع "إس2" في منطقة العقلة شمال غربي شبوة، أوقفت عمليتي الضخ الإنتاج النفطي، نتيجة للظروف الأمنية التي تشهدها المحافظة بسبب تجدد المواجهات بين "ألوية العمالقة الجنوبية" و"قوات دفاع شبوة" من جهة، ووحدات من الجيش اليمني من جهة ثانية.وتقدمت وحدات من "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" المواليتين لمحافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، في الجهة الشمالية الغربية من مدينة عتق مركز المحافظة، بوقت سابق من أمس الجمعة، حيث نشرت نقاط تمركز في الطريق الرابط بين المدينة ومديرية العبر أولى مناطق محافظة حضرموت المجاورة "شرقي اليمن"، بعد ساعات من محاولة تقدم نفذتها آليات لوحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة، باتجاه عتق عبر طريق المعشار.ولوَّح حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن"، بـ "إعادة النظر" في مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إثر المواجهات الدامية التي شهدتها شبوة، بين قوات موالية للحزب وأخرى لمحافظ المحافظة، مشترطا إقالة المحافظ وإحالته إلى التحقيق.ويشار إلى أنه في يوم الأربعاء الماضي، أحكمت "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة"، السيطرة على مدينة عتق، بعد 3 أيام من الاقتتال مع الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة، بعد رفض قائد قوات الأمن الخاصة قرارا بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات الموالية له بالاستنفار والانتشار في المدينة.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/مصدر-توتر-بين-المجلس-الرئاسي-اليمني-والقوات-العسكرية-في-مأرب-بعد-رفضها-وقف-إرسال-التعزيزات-إلى-شبوة-1066345362.html

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أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن