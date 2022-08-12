https://arabic.sputniknews.com/20220812/تهافت-آسيوي-على-شراء-النفط-الأمريكي-بعد-انخفاض-أسعاره-بدلا-من-الشرق-الأوسط-1066349706.html

تهافت آسيوي على شراء النفط الأمريكي بعد انخفاض أسعاره بدلا من الشرق الأوسط

تهافت آسيوي على شراء النفط الأمريكي بعد انخفاض أسعاره بدلا من الشرق الأوسط

تهافت المشترون الآسيويون لشراء كميات ضخمة من النفط الأمريكي الرخيص، في خطوة تزيد من احتمالية انخفاض الطلب على الخام من الشرق الأوسط. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T18:34+0000

2022-08-12T18:34+0000

2022-08-12T18:34+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/88/1044838802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a049cf6ccb63026bc2049091f80166e.jpg

اشترت مصافي النفط في كوريا الجنوبية والهند حتى الآن ما بين 16 إلى 18 مليون برميل من الخام الأمريكي هذا الشهر، والتي سيتم تسليم معظمها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن متداولين.يشكل ذلك ضعفي الكمية التي حصلوا عليها خلال الفترة نفسها من شهر يوليو/ تموز، وهي أقل بقليل من متوسط ​​الحجم الشهري خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.أشارت السعودية إلى ثقتها في توقعات الطلب، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفعت أسعار الخام لآسيا إلى مستوى قياسي، على الرغم من فروق التسعير في العقود الآجلة ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.ومع ذلك، سعّرت المملكة بعض نفطها بمستويات أقل من المتوقع لتظل قادرة على المنافسة ضد تدفقات المراجحة إلى المنطقة، مثل تلك القادمة من الولايات المتحدة.وقال متعاملون يشترون ويبيعون تلك الشحنات إن عروض نفط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط ميدلاند"، وهي درجة تصدير أمريكية رئيسية إلى آسيا، أقل 8 دولارات للبرميل مقارنة بمعيار دبي القياسي المقرر تسليمه في نوفمبر.أدت الزيادة في الإنتاج الليبي والانخفاض غير المعهود في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال ذروة موسم القيادة إلى وفرة إمدادات حوض المحيط الأطلسي وأثّرا على الأسعار.انخفض خام غرب تكساس الوسيط، الأسبوع الماضي، إلى خصم نادر مقابل خام دبي، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".

https://arabic.sputniknews.com/20220811/مشترو-الغاز-الأمريكي-يتكبدون-خسائر-بقيمة-مليارات-الدولارات-1066310183.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أسعار النفط اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية